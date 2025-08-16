Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Performanţă istorică! O fetiţă de 10 ani a devenit cea mai tânără jucătoare de şah care învinge un mare maestru - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Performanţă istorică! O fetiţă de 10 ani a devenit cea mai tânără jucătoare de şah care învinge un mare maestru

Performanţă istorică! O fetiţă de 10 ani a devenit cea mai tânără jucătoare de şah care învinge un mare maestru

Publicat: 16 august 2025, 9:11

Comentarii
Performanţă istorică! O fetiţă de 10 ani a devenit cea mai tânără jucătoare de şah care învinge un mare maestru

Bodhana Sivanandan / Profimedia Images

O fetiţă britanică de 10 ani a intrat în istoria şahului, devenind cea mai tânără jucătoare care a reuşit vreodată să învingă un mare maestru, transmite CNN.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bodhana Sivanandan, din nord-vestul Londrei, l-a învins pe marele maestru Pete Wells, în vârstă de 60 de ani, în ultima rundă a Campionatului Britanic de Şah 2025, desfăşurat duminică la Liverpool.

Bodhana Sivanandan l-a învins pe marele maestru Pete Wells

La 10 ani, cinci luni şi trei zile, Sivanandan a doborât recordul deţinut de americanca Carissa Yip, care avea 10 ani, 11 luni şi 20 de zile când a învins un mare maestru, în 2019, potrivit Federaţiei Internaţionale de Şah (FIDE).

Sivanandan a obţinut acum titlul de maestru internaţional feminin, un nivel sub titlul de mare maestru feminin, rezervat exclusiv jucătoarelor. Cel mai înalt titlu în şah rămâne însă cel de mare maestru, deţinut de campionul mondial en-titre Gukesh Dommaraju şi de numărul 1 mondial Magnus Carlsen.

Tatăl ei a declarat pentru BBC, în 2024, că „absolut nimeni” din familia sa nu excelase anterior la şah.

Reclamă
Reclamă

Sivanandan a spus că a descoperit sportul în timpul pandemiei de Covid, când avea cinci ani, după ce un prieten al tatălui i-a dăruit câteva jucării şi cărţi.

„Într-una dintre sacoşe am văzut o tablă de şah şi am fost interesată de piese”, a spus ea pentru BBC.

„Voiam să folosesc piesele ca jucării. În schimb, tata mi-a spus că pot să joc jocul, şi de acolo am început”, a relatat fetiţa.

Două scenarii după summitul istoric Trump-Putin: Ce ar putea pierde Ucraina, ce câștigă RusiaDouă scenarii după summitul istoric Trump-Putin: Ce ar putea pierde Ucraina, ce câștigă Rusia
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Vremea la extreme. Cod portocaliu de caniculă în vest, cod galben de furtuni în mai multe judeţe
Observator
Vremea la extreme. Cod portocaliu de caniculă în vest, cod galben de furtuni în mai multe judeţe
Cine este bărbatul cu freză bizară și lanț gros la gât surprins în Ibiza. Imaginile cu el au devenit virale pe internet
Fanatik.ro
Cine este bărbatul cu freză bizară și lanț gros la gât surprins în Ibiza. Imaginile cu el au devenit virale pe internet
11:32
Dennis Man, subiect de discuție pentru antrenorul lui PSV. Ce a spus despre posibilitatea de a-l vedea în teren
11:31
Arne Slot, după Liverpool – Bournemouth 4-2: “Mi-ar fi plăcut ca la 2-2 să-l pot trimite în teren pe Diogo Jota”
11:04
“Mai am 8”. Mesajul scurt postat de Mihai Stoica după calificarea FCSB-ului în play-off-ul Europa League
10:43
OFICIAL | Kingsley Coman a devenit coleg cu Ronaldo! Internaţionalul francez a semnat cu Al Nassr
10:42
Ovidiu Ionescu și Adina Diaconu luptă în calificări la Europe Smash – Sweden (LIVE VIDEO, AntenaPLAY). Ora meciurilor
10:21
FotoMohamed Salah, în lacrimi după un meci în care a scris istorie pentru Liverpool! Ce s-a întâmplat
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat” 3 Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…” 4 Gigi Becali și-a făcut planul de transferuri după calificarea în play-off-ul Europa League. Mutare de urgență 5 Daniel Pancu, uluit de un titular de la FCSB, după returul cu Drita: „E minunat, toți antrenorii și l-ar dori” 6 Echipa care i-a făcut o ofertă concretă lui Ianis Hagi! Salariu de 1 milion de euro pentru fiul lui Gică Hagi
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”