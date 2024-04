Gianina van Groningen şi Ionela Cozmiuc, AUR pentru România la Campionatele Europene de canotaj - Antena Sport

Gianina van Groningen şi Ionela Cozmiuc au obţinut medaliile de AUR pentru România la Campionatele Europene de canotaj, în proba feminină de dublu vâsle, categorie uşoară.

Româncele au fost cronometrate în 07 min 29 sec 63/100, fiind urmate de grecoaicele Dimitra Eleni Kontou şi Zoi Fitsiou (07:31.94) şi de italiencele Valentina Rodini şi Silvia Crosio (07:33.73).

„Suntem foarte fericite, aşteptam acest titlu de vreo opt ani. Am obţinut de două ori titlul mondial, dar niciodată pe cel european. Acum, în sfârşit, l-am obţinut, aşa că suntem foarte fericite. M-am retras timp de un an, iar acum am revenit. Asta înseamnă foarte mult”, a spus Gianina.