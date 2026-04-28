Avocatul Simonei Halep o apără pe Ana Bărbosu! Nicolae Forminte: “Sper ca suspendarea să se reducă la un an”

Radu Constantin Publicat: 28 aprilie 2026, 17:44

Ana Maria Bărbosu - Profimedia Images

Nicolae Forminte, noul antrenor coordonator al lotului feminin de gimnastică al României, a vorbit despre situaţia Anei Bărbosu. Sportiva din România a fost suspendată doi ani, după ce nu a fost găsită de trei ori la rând de agenții de la Agenția Națională Anti-Doping la domiciuliul la care a anunțat că se află.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Eu doar am admirat-o pe Ana Bărbosu, nu am lucrat cu ea. Eu nu pot decât să-mi exprim regretul. Este o mare pierdere pentru echipa naţională. Astea sunt datele, să sperăm că va reuşi să obţină o reducere a suspendării şi să nu renunţe“, a spus Forminte în exclusivitate pentru Antena Sport.

Ana Maria Bărbosu stă în Statele Unite ale Americii şi a primit o bursă sportivă din partea Universității Stanford. Ea se pregăteşte acolo, iar Nicolae Forminte a dezvăluit că Universitatea Stanford a angajat avocatul care a reuşit să-i reducă suspendarea Simonei Halep. Este vorba de Howard Jacobs.

“Am înţeles că Universitatea Stanford i-a luat un avocat foarte bun, foarte faimos, cel care a ajutat-o pe Simona Halep să-şi reducă pedeapsa. Să sperăm că va scurta pedepsa şi la Ana Bărbosu. Eu sper ca suspendarea să se reducă la un an, astfel ca ea să-şi continue studiile la Unversitate, pentru că altfel ea timp de doi ani nu are voie să concureze în nicio competiţie, nici măcar în campionatul universitar. Sper din suflet să nu aibă parte de acest ghinion şi acest necaz. Îi sunt alături în orice situaţie”, a declarat Forminte.

“Lucrurie curg căte ce mă aşteptam să se întâmple, să mă bazez doar pe sportivii cu care lucrez, faţă de ceilalţi eu nu am avut vreo posibilitate de control sau să intervin. Eu nu am vorbit absolut deloc cu ea de când am venit la lot, m-am întâlnit cu ea ocazional la Deva, atât şi m-am întâlnit cu ea la un magazin unde am stat de vorbă. În sensul că ne-am salutat, atât”, a mai spus antrenorul coordonator al lotului feminin de gimnastică al României.

Reclamă
Reclamă
Reclamă
