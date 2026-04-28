EXCLUSIV

Federaţia Română de Gimnastică, anunţ oficial despre suspendarea Anei Bărbosu. Ioan Suciu: “Lucrurile nu rămân aşa”

Radu Constantin Publicat: 28 aprilie 2026, 17:10

Ana Bărbosu, în timpul unui exerciţiu la bârnă/ Profimedia

Ana Bărbosu a primit o lovitură grea: suspendare de doi ani din activitate! Asta după ce nu a fost găsită la domiciliu în trei rânduri de reprezentanții Agenției Naționale Anti-Doping.

Ioan Suciu, președinte al Federației Române de Gimnastică, a confirmat pentru Antena Sport vestea teribilă. Ce urmează pentru Ana Bărbosu? Ea cu siguranţă va face apel la decizie.

“Sigur că am primit, dar urmează să discutăm un pic pe marginea acestui subiect. Cu siguraţă o să facă apel, lucrurile nu rămân aşa. Da, e informarea oficială.

Urmează să discutăm în Comitetul Executiv, mai apoi urmează ca Ana să urmeze procedurile de atac. Eu aşa cred, cel puţin. O voi contacta şi pe Ana în scurt timp să vedem cum vede şi ea problema.

Nu am vrut să credem, spun cu sinceritate, procedural am ştiut că se duc în direcţia suspendării, dar nu aşa de dură şi directă. Ne aşteptam la o suspendare, cunoscând regulamentul”, a spus Ioan Suciu.

Ioan Suciu a explicat şi că Federația Română de Gimnastică o va susţine pe Ana Bărbosu, dar paşii juridici trebuie făcuţi de ea, fără o implicare directă a instituţiei pe care el o conduce:

“E vorba de Ana, e o chestiune de implicare a ei, directă. E o chestuiune care o priveşte strict pe Ana. O susţinem în toate demersurile”.

El mai spune că cei doi ani de suspendare reprezintă o lovitură grea pentru sportivă.

“Nu ştiu dacă decizia e definitivă, sigur că e teribil să primeşti o asemnea veste. Dar în egală măsură sunt lucruri care s-au întâmplat. Dacă greşelile sunt realmente cele făcute de Ana, până la urmă regulamentul e regulament. Ar urma o etapă destul de grea. E complicat momentul, Ana e un pilon de bază în echipă”, a mai declarat președintele Federației Române de Gimnastică.

