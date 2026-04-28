Federaţia Română de Gimnastică, anunţ oficial despre suspendarea Anei Bărbosu. Ioan Suciu: “Lucrurile nu rămân aşa”

Ana Bărbosu a primit o lovitură grea: suspendare de doi ani din activitate! Asta după ce nu a fost găsită la domiciliu în trei rânduri de reprezentanții Agenției Naționale Anti-Doping.

Ioan Suciu, președinte al Federației Române de Gimnastică, a confirmat pentru Antena Sport vestea teribilă. Ce urmează pentru Ana Bărbosu? Ea cu siguranţă va face apel la decizie.

“Sigur că am primit, dar urmează să discutăm un pic pe marginea acestui subiect. Cu siguraţă o să facă apel, lucrurile nu rămân aşa. Da, e informarea oficială.

Urmează să discutăm în Comitetul Executiv, mai apoi urmează ca Ana să urmeze procedurile de atac. Eu aşa cred, cel puţin. O voi contacta şi pe Ana în scurt timp să vedem cum vede şi ea problema.

Nu am vrut să credem, spun cu sinceritate, procedural am ştiut că se duc în direcţia suspendării, dar nu aşa de dură şi directă. Ne aşteptam la o suspendare, cunoscând regulamentul”, a spus Ioan Suciu.