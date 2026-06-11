The Countdown Concert a fost live în AntenaPLAY, cu o zi înainte de startul Campionatului Mondial, care se va vedea exclusiv în Universul Antena. Artişti de renume au urcat pe cele trei scene din Mexico City, Los Angeles şi Toronto.

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FIFA a organizat trei concerte de amploare în pregătirea ceremoniei de deschidere de pe Estadio Azteca. Aceasta va începe de la ora 20:30, pe Antena 1 şi AntenaPLAY, înaintea primului meci de la Campionatul Mondial, Mexic – Africa de Sud, care se va disputa de la ora 22:00.

Vedetele care au făcut show la The Countdown Concert, înainte de startul Campionatului Mondial

La Mexico City, primul care a urcat pe scenă a fost Andrea Bocelli. Tenorul italian a impresionat şi de această dată, iar la finalul concertului său, şi-au făcut apariţia şi Bebeto, Cafi, Kempes şi Materrazzi. Foştii jucători au adus trofeul Cupei Mondiale pe scenă.

La Toronto, Bryan Adams a făcut show, pe scenă mai urcând şi alţi artişti de renume, printre care Nora Fatehi, AHI & Wyclef Jean sau San Joy.

Publicul de la Los Angeles a fost în delir atunci când a început concertul celor de la Major Lazer. AVA MAX şi BIA au mai urcat pe scena concertului organizat în SUA.