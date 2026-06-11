The Countdown Concert a fost live în AntenaPLAY, cu o zi înainte de startul Campionatului Mondial, care se va vedea exclusiv în Universul Antena. Artişti de renume au urcat pe cele trei scene din Mexico City, Los Angeles şi Toronto.
FIFA a organizat trei concerte de amploare în pregătirea ceremoniei de deschidere de pe Estadio Azteca. Aceasta va începe de la ora 20:30, pe Antena 1 şi AntenaPLAY, înaintea primului meci de la Campionatul Mondial, Mexic – Africa de Sud, care se va disputa de la ora 22:00.
Vedetele care au făcut show la The Countdown Concert, înainte de startul Campionatului Mondial
La Mexico City, primul care a urcat pe scenă a fost Andrea Bocelli. Tenorul italian a impresionat şi de această dată, iar la finalul concertului său, şi-au făcut apariţia şi Bebeto, Cafi, Kempes şi Materrazzi. Foştii jucători au adus trofeul Cupei Mondiale pe scenă.
La Toronto, Bryan Adams a făcut show, pe scenă mai urcând şi alţi artişti de renume, printre care Nora Fatehi, AHI & Wyclef Jean sau San Joy.
Publicul de la Los Angeles a fost în delir atunci când a început concertul celor de la Major Lazer. AVA MAX şi BIA au mai urcat pe scena concertului organizat în SUA.
Mascotele Campionatului Mondial, Maple, Zayu şi Clucth, au fost şi ele prezente la concertele organizate în ţările gazdă ale turneului final, care va avea la start nu mai puţin de 48 de echipe naţionale.
#RadioNacionalEsMundial | ⚽ Maple, el alce canadiense; Zayu, el jaguar mexicano; y Clutch, el águila estadounidense son las mascotas del mundial que arranca este 11 de junio. Te contamos también cuáles son las mascotas más icónicas de la historia de los mundiales.…
— Radiónica (@radionicafm) June 10, 2026
Ceremonia de Deschidere a Cupei Mondiale 2026 (joi, ora 20:30, Antena 1 și AntenaPLAY)
De la ora 20:30, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, nume mari din industria muzicală își vor face apariţia pe Estadio Azteca. Capul de afiş al acestei seri este Shakira, cântăreaţa columbiană care cânta “Dai Dai”, melodia oficială a turneului final, alături de nigerianul Burna Boy.
Shakira, de patru ori câştigătoare de Grammy, nu este deloc străină de hit-uri şi de Cupa Mondială. În 2010, “Waka Waka” a intrat în topuri şi a fost melodia oficială a Cupei Mondiale din Africa de Sud.
Shakira şi Burna Boy nu sunt singurele nume mari din industria muzicală care îşi vor face apariţia pe Estadio Azteca din Ciudad de Mexico. Sud-africanul Tyla şi columbianul J Balvin se numără şi ei printre artiştii care vor cânta joi seară. Alejandro Fernandez, Lila Downs şi Belinda din Mexic, dar şi Danny Ocean din Venezuela sunt alţi artişti care vor încânta publicul înaintea fluierului de start al meciului dintre Mexic şi Africa de Sud.
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