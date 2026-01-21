Camelia Voinea, în centrul unui nou scandal! Conflictul s-a încheiat cu sosirea poliţiei: "Sabrina plângea" - Antena Sport

Camelia Voinea a fost implicată într-un nou scandal, după ce a fost acuzată în ultima perioadă de fost gimnaste de abuzuri fizice şi psihice. Pe data de 17 ianuarie a avut loc un scandal în cadrul complexului “Lia Manoliu”, iar conflictul s-a încheiat în momentul în care poliţia şi-a făcut apariţia.

Potrivit golazo.ro, mama şi antrenoarea Sabrinei Voinea a fost implicată într-o altercaţie cu Claudiu Dragoş Bănecscu, soţul acesteia.

Camelia Voinea, scandal cu soţul în complexul “Lia Manoliu”

Sursa mai sus menţionată susţine că Dragoş Bănescu a fost văzut părăsind hotelul bazei “Lia Manoliu”, cu bagaje, asta după sosirea poliţiei, care şi-a făcut apariţia în urma unui apel la 112. În tot acest timp, Sabrina Voinea a fost observată cum plângea pe scările hotelului.

Se pare că Dragoş Bănescu locuia în hotelul din cadrul bazei “Lia Manoliu” alături de Camelia Voinea. Acest lucru este însă ilegal, deoarece legea prevede că doar antrenorii sportivilor pot locui în acest hotel.

Toate aceste evenimente au fost confirmate şi de Florin Oancea, directorul complexului “Lia Manoliu”: