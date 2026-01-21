Camelia Voinea, în centrul unui nou scandal! Conflictul s-a încheiat cu sosirea poliţiei: "Sabrina plângea" - Antena Sport

Camelia Voinea a fost implicată într-un nou scandal, după ce a fost acuzată în ultima perioadă de fost gimnaste de abuzuri fizice şi psihice. Pe data de 17 ianuarie a avut loc un scandal în cadrul complexului “Lia Manoliu”, iar conflictul s-a încheiat în momentul în care poliţia şi-a făcut apariţia.
Potrivit golazo.ro, mama şi antrenoarea Sabrinei Voinea a fost implicată într-o altercaţie cu Claudiu Dragoş Bănecscu, soţul acesteia.
Camelia Voinea, scandal cu soţul în complexul “Lia Manoliu”
Sursa mai sus menţionată susţine că Dragoş Bănescu a fost văzut părăsind hotelul bazei “Lia Manoliu”, cu bagaje, asta după sosirea poliţiei, care şi-a făcut apariţia în urma unui apel la 112. În tot acest timp, Sabrina Voinea a fost observată cum plângea pe scările hotelului.
Se pare că Dragoş Bănescu locuia în hotelul din cadrul bazei “Lia Manoliu” alături de Camelia Voinea. Acest lucru este însă ilegal, deoarece legea prevede că doar antrenorii sportivilor pot locui în acest hotel.
Toate aceste evenimente au fost confirmate şi de Florin Oancea, directorul complexului “Lia Manoliu”:
“Da, sâmbătă, pe la ora 14, a fost domnul Dragoș în vizită la ele (n.r. la Camelia și Sabrina Voinea) și nu știu ce altercații au avut acolo, s-au certat, dar cert e că a venit Poliția. Nu știu cine a sunat la 112. Echipajul nu a vrut să dea lămuriri recepționerei noastre, i-au spus doar că vor să meargă la camera în care stă doamna Voinea
Domnul Dragoș nu stătea tot timpul, mai venea și rămânea, e adevărat. Anul trecut, mai des, acum nu mai rămâne deloc. Din momentul acela, el nici nu a mai trecut aici.
(n.r. conflictul a apărut din cauza faptului că le-aţi transmis că nu mai pot locui împreună pe banii statului?) Nu, nu are nicio legătură, nu știu de ce s-au certat. Am înțeles că a durat cam o jumătate de oră întâlnirea lor înainte să izbucnească scandalul. Eu nu știu exact absolut toate detaliile, știu doar ce informații am cules și eu de la angajații mei.
“Din păcate, copilul suferă la toate certurile părinţilor”
Recepționera a vrut să meargă acolo, în cameră, și poliția a zis că e datoria lor și n-au vrut să dea prea multe lămuriri. Și când agentul nostru de pază a vrut ceva informații, Poliția i-au spus: «stați liniștit, nu s-a întâmplat nimic, e problema noastră».
Din păcate, întotdeauna copilul suferă la toate altercațiile, stările, toate certurile părinților. Din păcate, mai ales că e o sportivă care se află în pregătire pentru… competiție. Am înțeles că urmează Campioantele Europene (n.r. 13-16 august 2026). Sper să nu greșesc. Și să asiste la momentele astea penibile…”, a declarat Florin Oancea, potrivit sursei menţionate anterior.
