Scandal la nivel înalt în gimnastica din România după imaginile cu Sabrina Voinea şi mama sa apărute în spaţiul public - Antena Sport

Ioan Suciu, preşedintele Federaţiei Române de Gimnastică, a atacat fosta conducere, despre care susţine că a avut în posesie cu doi ani în urmă imaginile cu Sabrina Voinea şi mama sa, care au apărut în spaţiul public recent.

Sabrina este abuzată verbal de mama ei, în timpul unui antrenament. Suciu susţine că aceste imagini au fost ţinute secret de Carmencita Constantin, fosta preşedinte a FRG (2020-2025), şi Ingrid Istrate, cea pe care Suciu a învins-o la alegerile din acest an.

Scandal în gimnastica din România

“Dacă îmi permiteţi, s-a ridicat această problematică şi au semnalat mai mulţi colegi din Comitetul Executiv acest aspect şi acest amănunt extrem de important, faptul că aceste filmuleţe existau de mai bine de doi ani în interiorul Federaţiei şi au fost ţinute la sertar.

Chiar cu exprimare directă în acest sens. Şocul pe care l-am trăit azi e că au apărut filmuleţele în această perioadă, după 3 ani de zile. Ar trebui să ne ridice semne de întrebare despre ce s-a întâmplat în trecut.

Evident că mă refer la fosta conducere, care a avut toate aceste materiale. (n.r. – Pentru ce le scot acum, ai idee?) Este foarte bună întrebarea şi chiar m-aş bucura dacă ar răspunde cele două doamne”, a spus Suciu, pentru Antena Sport.