Ce urmează pentru Ana Maria Bărbosu după ce a lăsat România pentru Statele Unite. "Cu siguranţă anul ăsta nu o vedem" - Antena Sport

Ana Maria Bărbosu (19 ani) a părăsit momentan România pentru a continua studiile în Statele Unite, la celebra universitate Stanford, acolo unde a primit o bursă de 100.000 de dolari.
Monica Roşu (38 de ani), dubla medaliată olimpică la Atena, în 2004, a vorbit deschis despre situaţia în care se află Bărbosu, cea care cu siguranţă nu va reprezenta România nici la Campionatele Mondiale ce se vor desfăşura în perioada 19-25 octombrie.
Roşu speră ca Bărbosu să revină alături de echipa României din 2026 şi să ne reprezinte la Jocurile Olimpice din 2028. Ultimul concurs la care Ana Maria a evoluat sub tricolor au fost Europenele de la Leipzig, unde a câştigat 4 medalii, aur la sol, argint la bârnă şi bronz la paralele şi individual compus.
Ce urmează pentru Ana Maria Bărbosu după ce a lăsat România pentru Statele Unite
“E vorba despre ce şi-a dorit ea. Sper să îi fie bine. Cu siguranţă va fi altă atmosferă acolo şi se va canaliza pe universitate, pe concursurile şi antrenamentele pentru universitate. Mi-aş dori să îşi păstreze tonusul şi dorinţa de a participa şi pentru România.
Dar cu siguranţă anul acesta nu o vom vedea. Nu ştiu să îţi spun (n.r. – dacă va merge la Mondiale), din ce am auzit înţeleg că nu va participa la Mondiale. E un om de echipă şi ar trebui să fie lângă fete.
Am văzut că e cumva la modă. E o oportunitate pentru toţi sportivii, nu doar pentru cei care au câştigat anumite medalii, ci şi pentru cei care nu au reuşit să se afirme. Nu m-am gândit atunci şi nu ştiu dacă aş fi luat în calcul o astfel de variantă, pentru că sunt un om căruia îi place România.
Îmi place să fiu acasă şi încă sunt aici şi după ce am terminat sportul de performanţă. În cazul lor, sunt 4 ani, te duci şi te întorci”, a spus Monica Roşu, în exclusivitate pentru as.ro.
- Denisa Golgotă, medalie de aur la Cupa Mondială. Rezultat remarcabil pentru gimnasta româncă
- Sabrina Voinea, medalie de aur la Cupa Mondială de la Paris! Succes la sol pentru româncă
- Cum a fost primită Ana Bărbosu de colegii americani de la Stanford după scandalul uriaş de la Paris
- Alexia Blănaru a cucerit medalia de argint la Festivalul Olimpic al Tineretului European!
- 49 de ani de la primul 10 perfect din gimnastică! Nadia Comăneci a scris istorie la Montreal, pe 18 iulie 1976