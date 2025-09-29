Ce urmează pentru Ana Maria Bărbosu după ce a lăsat România pentru Statele Unite. "Cu siguranţă anul ăsta nu o vedem" - Antena Sport

Ana Maria Bărbosu (19 ani) a părăsit momentan România pentru a continua studiile în Statele Unite, la celebra universitate Stanford, acolo unde a primit o bursă de 100.000 de dolari.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Monica Roşu (38 de ani), dubla medaliată olimpică la Atena, în 2004, a vorbit deschis despre situaţia în care se află Bărbosu, cea care cu siguranţă nu va reprezenta România nici la Campionatele Mondiale ce se vor desfăşura în perioada 19-25 octombrie.

Roşu speră ca Bărbosu să revină alături de echipa României din 2026 şi să ne reprezinte la Jocurile Olimpice din 2028. Ultimul concurs la care Ana Maria a evoluat sub tricolor au fost Europenele de la Leipzig, unde a câştigat 4 medalii, aur la sol, argint la bârnă şi bronz la paralele şi individual compus.

Ce urmează pentru Ana Maria Bărbosu după ce a lăsat România pentru Statele Unite

“E vorba despre ce şi-a dorit ea. Sper să îi fie bine. Cu siguranţă va fi altă atmosferă acolo şi se va canaliza pe universitate, pe concursurile şi antrenamentele pentru universitate. Mi-aş dori să îşi păstreze tonusul şi dorinţa de a participa şi pentru România.

Dar cu siguranţă anul acesta nu o vom vedea. Nu ştiu să îţi spun (n.r. – dacă va merge la Mondiale), din ce am auzit înţeleg că nu va participa la Mondiale. E un om de echipă şi ar trebui să fie lângă fete.