Cum a fost primită Ana Bărbosu de colegii americani de la Stanford după scandalul uriaş de la Paris - Antena Sport

Ana Bărbosu (19 ani) a ales să îşi continue studiile în SUA, ea părăsind astfel temporar România. Sportiva medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 a primit o bursă în valoare de 100.000 de dolari la celebra universitate Stanford.

În perioada pe care o va petrece la universitatea fondată în 1885, Ana va fi antrenată de Tabitha Ann Yim. Fosta gimnastă susţine că scandalul în urma căruia Ana i-a “furat” la TAS bronzul lui Jordan Chiles de la sol nu i-a împiedicat pe americani să o primească pe Ana ca pe o mare campioană.

Ana Bărbosu, primită ca o campioană la Stanford

“Da, echipa noastră este foarte încântată să o întâmpine pe Ana la Stanford! Nu numai că a realizat lucruri incredibile pe scena internațională și olimpică, dar aduce aceeași pasiune și dedicare și în activitatea academică.

Va fi o achiziție incredibilă pentru familia noastră de la Stanford și știm că se va descurca excelent într-o comunitate care împărtășește dorința ei de a tinde spre excelență în toate aspectele.

Ana va trece prin MULTE, cu majuscule, schimbări importante odată cu intrarea în NCAA (n.r. campionatul universitar american), inclusiv mutarea în SUA, integrarea într-o nouă echipă și un nou mediu, precum și explorarea intereselor sale academice la Stanford. Obiectivul nostru este să o ajutăm să facă o tranziție lină și să aibă un impact semnificativ atât asupra echipei noastre, cât și asupra NCAA”, a spus Tabitha Ann Yim, citată de golazo.ro.