Cum a fost primită Ana Bărbosu de colegii americani de la Stanford după scandalul uriaş de la Paris - Antena Sport

Ana Bărbosu (19 ani) a ales să îşi continue studiile în SUA, ea părăsind astfel temporar România. Sportiva medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 a primit o bursă în valoare de 100.000 de dolari la celebra universitate Stanford.
În perioada pe care o va petrece la universitatea fondată în 1885, Ana va fi antrenată de Tabitha Ann Yim. Fosta gimnastă susţine că scandalul în urma căruia Ana i-a “furat” la TAS bronzul lui Jordan Chiles de la sol nu i-a împiedicat pe americani să o primească pe Ana ca pe o mare campioană.
Ana Bărbosu, primită ca o campioană la Stanford
“Da, echipa noastră este foarte încântată să o întâmpine pe Ana la Stanford! Nu numai că a realizat lucruri incredibile pe scena internațională și olimpică, dar aduce aceeași pasiune și dedicare și în activitatea academică.
Va fi o achiziție incredibilă pentru familia noastră de la Stanford și știm că se va descurca excelent într-o comunitate care împărtășește dorința ei de a tinde spre excelență în toate aspectele.
Ana va trece prin MULTE, cu majuscule, schimbări importante odată cu intrarea în NCAA (n.r. campionatul universitar american), inclusiv mutarea în SUA, integrarea într-o nouă echipă și un nou mediu, precum și explorarea intereselor sale academice la Stanford. Obiectivul nostru este să o ajutăm să facă o tranziție lină și să aibă un impact semnificativ atât asupra echipei noastre, cât și asupra NCAA”, a spus Tabitha Ann Yim, citată de golazo.ro.
Întâlnire tare între Ana Bărbosu şi Jordan Chiles
Tabitha Ann Yim, directoarea de gimnastică de la Stanford, e sigură că întâlnirea dintre Bărbosu şi Jordan de la campionatul de gimnastică va fi una extrem de interesantă.
“Sunt sigură că va fi multă agitație și atenție din partea mass-media în jurul întâlnirii noastre cu UCLA. Ana nu este străină de lumina reflectoarelor, iar experiențele ei au pregătit-o pentru momente ca acesta, cu mare presiune.
Acestea fiind spuse, noi ne concentrăm cu adevărat pe ceea ce construim ca echipă la Stanford. Mass-media va continua cu poveștile și narațiunile sale, iar noi vom rămâne concentrați pe ceea ce contează pentru noi. Ce știu cu siguranță este că Ana va fi înconjurată de coechipieri și antrenori care sunt aici pentru a o susține și a o menține concentrată pe valorile și obiectivele noastre”, a mai spus fosta gimnastă, ajunsă la 39 de ani.