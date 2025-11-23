Alexia Blănaru, medalie de bronz la sărituri, la Campionatul Mondial de junioare - Antena Sport

Închide meniul
Alexia Blănaru, medalie de bronz la sărituri, la Campionatul Mondial de junioare

Gimnastică | Alexia Blănaru, medalie de bronz la sărituri, la Campionatul Mondial de junioare

Alexia Blănaru, medalie de bronz la sărituri, la Campionatul Mondial de junioare

Publicat: 23 noiembrie 2025, 12:25

Alexia Blănaru, medalie de bronz la sărituri, la Campionatul Mondial de junioare

Alexia Blănaru - FRG

Gimnasta Alexia Blănaru a câştigat, duminică, medalia de bronz în finală la sărituri, la Campionatul Mondial de junioare, de la Manila. În aceeaşi finală, Aniela Tudor a fost pe locul 7.

Alexia Blănaru a obţinut medalia de bronz cu o medie de 13.566 puncte, cu 13.133 la prima săritură şi o notă excelentă la a doua – 14.000.

Alexia Blănaru, medalie de bronz la sărituri

Pe podium au mai urcat Lavienna Crain (SUA, 13.683) şi Misa Nishiyama (13.633).

În aceeaşi finală, Aniela Tudor s-a clasat pe locul 7 (13.049).

La CM de la Manila, echipa României a fost pe locul 5 (101.163 puncte), iar la individual-compus Alexia Blănaru a ocupat locul 13 (50.298) şi Aniela Tudor, locul 21 (48.831).

Luni, România va mai avea reprezentare în finale la bârnă – Alexia Blănaru şi sol – Iris Iordache.

În competiţia masculină, echipa României s-a clasat pe locul 35, cu 136.530 puncte.

