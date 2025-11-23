Alexia Blănaru, medalie de bronz la sărituri, la Campionatul Mondial de junioare - Antena Sport

Gimnasta Alexia Blănaru a câştigat, duminică, medalia de bronz în finală la sărituri, la Campionatul Mondial de junioare, de la Manila. În aceeaşi finală, Aniela Tudor a fost pe locul 7.
Alexia Blănaru a obţinut medalia de bronz cu o medie de 13.566 puncte, cu 13.133 la prima săritură şi o notă excelentă la a doua – 14.000.
Alexia Blănaru, medalie de bronz la sărituri
Pe podium au mai urcat Lavienna Crain (SUA, 13.683) şi Misa Nishiyama (13.633).
În aceeaşi finală, Aniela Tudor s-a clasat pe locul 7 (13.049).
La CM de la Manila, echipa României a fost pe locul 5 (101.163 puncte), iar la individual-compus Alexia Blănaru a ocupat locul 13 (50.298) şi Aniela Tudor, locul 21 (48.831).
Luni, România va mai avea reprezentare în finale la bârnă – Alexia Blănaru şi sol – Iris Iordache.
În competiţia masculină, echipa României s-a clasat pe locul 35, cu 136.530 puncte.
- Şeful COSR “nu tolerează” comportamentul Cameliei Voinea: “Nu există în toată lumea asta aşa ceva”
- Scandal la nivel înalt în gimnastica din România după imaginile cu Sabrina Voinea şi mama sa apărute în spaţiul public
- Decizia radicală luată de Comitetul Executiv după scandalul uriaş din gimnastica românească: “Şocul e imens”
- Ion Ţiriac, verdict categoric în scadalul în care sunt implicate Camelia şi Sabrina Voinea: “Cine sunt eu să o judec?”
- “Manipulatori fără scrupule”. Camelia Voinea, apărată după apariția imaginilor abuzului la adresa Sabrinei