Decizia radicală luată de Comitetul Executiv după scandalul uriaş din gimnastica românească: "Şocul e imens" - Antena Sport

Federaţia Română de Gimnastică a luat o decizie radicală după scandalul provocat de acuzaţiile grave făcute de Denisa Golgotă, la revenirea de la Mondialele de la Jakarta.
După ce Denisa a acuzat că a fost hărţuită chiar în sala de antrenament, în ultima perioadă au apărut imagini cu Sabrina Voinea, care este abuzată verbal de mama ei, Camelia Voinea.
Decizia radicală luată după scandalul uriaş din gimnastica românească
În acest context, Federaţia Română de Gimnastică a decis să dizolve loturile naţionale. Fiecare gimnast se va antrena la echipa de club. Sabrina va merge la Constanţa, iar Denisa se va pregăti la Steaua.
Decizia va fi valabilă cel puţin până la finalul lui 2025 şi a venit după un Comitet Executiv ce a durat nu mai puţin de 7 ore. Ioan Suciu a venit cu concluziile.
“A fost un Comitet Executiv foarte greu, cu multă încărcătură pe toate fronturile, inclusiv cu ultima perioadă care s-a derulat în spaţiul public, pentru că realmente trebuia să tranşăm lucrurile la nivel de Comitet Executiv.
Tot ce înseamnă şi apariţii la nivel de videouri cu Sabrina, Camelia din ultimele zile, Comitetul a decis în unanimitate de voturi ca tot ce înseamnă problematici semnalate în spaţiul public şi nu numai şi cele întâmplate după venirea de la Campionatele Mondiale, să fie trimise către Comisia de Disciplină şi în cel mai scurt timp sperăm să vină cu un raport final şi să respectăm în totalitate deciziile Comisiei de Disciplină. Nu cred că se poate şterge cu buretele.
E foarte complexă la nivel de părinte, şocul e imens când vezi aşa ceva într-un proces de pregătire. Ştim prea bine că e vorba de mamă-fică. Ştim prea bine că în orice familie există şi bune şi rele. Peste toate astea vorbim şi despre un proces de pregătire. Lucrurile poate o iau într-o anumită direcţie. Nu pot spune că o acuz sau că sunt de acord sau nu. Nu mi-a plăcut ce am văzut. Noi vom respecta decizia Comisiei de Disciplină”, a spus Suciu, în exclusivitate pentru Antena Sport.
