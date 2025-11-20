Decizia radicală luată de Comitetul Executiv după scandalul uriaş din gimnastica românească: "Şocul e imens" - Antena Sport

Federaţia Română de Gimnastică a luat o decizie radicală după scandalul provocat de acuzaţiile grave făcute de Denisa Golgotă, la revenirea de la Mondialele de la Jakarta.

După ce Denisa a acuzat că a fost hărţuită chiar în sala de antrenament, în ultima perioadă au apărut imagini cu Sabrina Voinea, care este abuzată verbal de mama ei, Camelia Voinea.

Decizia radicală luată după scandalul uriaş din gimnastica românească

În acest context, Federaţia Română de Gimnastică a decis să dizolve loturile naţionale. Fiecare gimnast se va antrena la echipa de club. Sabrina va merge la Constanţa, iar Denisa se va pregăti la Steaua.

Decizia va fi valabilă cel puţin până la finalul lui 2025 şi a venit după un Comitet Executiv ce a durat nu mai puţin de 7 ore. Ioan Suciu a venit cu concluziile.

“A fost un Comitet Executiv foarte greu, cu multă încărcătură pe toate fronturile, inclusiv cu ultima perioadă care s-a derulat în spaţiul public, pentru că realmente trebuia să tranşăm lucrurile la nivel de Comitet Executiv.