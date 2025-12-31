Mesajul Nadiei Comăneci de Anul Nou! "Zeiţa de la Montreal", gata de o sărbătoare istorică - Antena Sport

Închide meniul
Mesajul Nadiei Comăneci de Anul Nou! "Zeiţa de la Montreal", gata de o sărbătoare istorică

Home | Alte sporturi | Gimnastică | Mesajul Nadiei Comăneci de Anul Nou! “Zeiţa de la Montreal”, gata de o sărbătoare istorică

Mesajul Nadiei Comăneci de Anul Nou! “Zeiţa de la Montreal”, gata de o sărbătoare istorică

Bogdan Stănescu Publicat: 31 decembrie 2025, 19:30

Comentarii
Mesajul Nadiei Comăneci de Anul Nou! Zeiţa de la Montreal, gata de o sărbătoare istorică

Nadia Comăneci în timpul mesajului de Anul Nou / Facebook Nadia Comăneci

Nadia Comăneci a transmis un mesaj de Anul Nou, în care spune că abia aşteaptă anul 2026, pentru a sărbători evenimente istorice.

A sosit momentul să ne luăm la revedere de la 2025. Multumesc pentru un an frumos şi sănătos. Vă doresc tuturor un 2026 uimitor, cu multă sănătate, pentru că aceasta este cea mai importantă. Abia aştept să sărbătorim multe lucruri istorice şi să revăd pe toată lumea. La mulţi ani, 2026”, a spus Nadia într-un mesaj postat în social media.

În 2026, în România va avea loc celebrarea „Anului Nadia Comăneci” şi va fi organizată o gală dedicată inegalabilei gimnaste, programată în data de 29 mai. În 2026 se împlinesc 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii, primit de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal.

Comentarii


