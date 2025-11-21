Şeful COSR "nu tolerează" comportamentul Cameliei Voinea: "Nu există în toată lumea asta aşa ceva" - Antena Sport

Închide meniul
Şeful COSR “nu tolerează” comportamentul Cameliei Voinea: “Nu există în toată lumea asta aşa ceva”

Publicat: 21 noiembrie 2025, 11:05

Şeful COSR nu tolerează comportamentul Cameliei Voinea: Nu există în toată lumea asta aşa ceva

Mihai Covaliu, Preşedintele COSR (Comitetului Olimpic și Sportiv Român), susţine că nu tolerează un comportament precum cel al Cameliei Voinea la adresa Sabrinei Voinea, surprins în clipurile făcute publice în ultima perioadă.

În clipurile filmate cu 13 ani în urmă, Sabrina este abuzată verbal de către mama sa. “Du-te dracului!” și “Ce să-ți fac dacă ești proastă?”, sunt vorbele dure aruncate de fosta gimnastă medaliată cu argint la JO 1988. Covaliu a avut o poziţie fermă faţă de comportamentul Cameliei Voinea.

Mihai Covaliu: “Nu putem tolera astfel de comportamente”

“Gimnastica este un sport care ne-a obișnuit cu momente fierbinți, cu momente delicate. Înțeleg că se știa despre aceste fapte. În primul rând, Federația Română de Gimnastică este cea care trebuie să cunoască cazul, apoi prin Comisiile pe care le are în subordine să afle cât mai multe date despre acest caz.

Ei știu cel mai bine, sunt în măsură să analizeze și să spună ce s-a întâmplat acolo și să ia măsurile care se impun.

Ceea ce vreau să subliniez este că noi nu tolerăm, nu putem tolera astfel de comportamente în ceea ce privește relația antrenor-sportiv. Nu vom tolera niciodată acest fel de comportament! Nu există antrenor pe lumea asta care să se comporte în felul acesta cu un sportiv, mai ales dacă acel sportiv este copilul lui”, a spus Covaliu, la Gala Alexandrion.

Decizia radicală luată de Comitetul Executiv

Federaţia Română de Gimnastică a luat o decizie radicală după scandalul provocat de acuzaţiile grave făcute de Denisa Golgotă, la revenirea de la Mondialele de la Jakarta.

După ce Denisa a acuzat că a fost hărţuită chiar în sala de antrenament, în ultima perioadă au apărut imagini cu Sabrina Voinea, care este abuzată verbal de mama ei, Camelia Voinea.

În acest context, Federaţia Română de Gimnastică a decis să dizolve loturile naţionale. Fiecare gimnast se va antrena la echipa de club. Sabrina va merge la Constanţa, iar Denisa se va pregăti la Steaua.

Decizia va fi valabilă cel puţin până la finalul lui 2025 şi a venit după un Comitet Executiv ce a durat nu mai puţin de 7 ore.

