"Generează un șoc". Apelul făcut de Nadia Comăneci după ce medalia olimpică a Anei Bărbosu a rămas "în aer" - Antena Sport

Nadia Comăneci, fosta mare gimnastă a României, a venit și ea cu o reacție după ce Tribunalul Federal Elvețian a admis apelul depus de americanca Jordan Chiles și a trimis spre rejudecare la Tribunalul de Arbitraj Sportiv cazul medaliei adjudecate de Ana Bărbosu. “Zeița de la Montreal” și-a concentrat discursul asupra impactului pe care îl are această situație asupra sănătății mentale a sportivelor.
Ziua de 29 ianuarie a fost marcată de un șoc în gimnastica mondială. Cazul medaliei olimpice de bronz câștigate de Ana Bărbosu va fi rejudecat la TAS, după ce Tribunalul Federal Elvețian a admis apelul părții lui Jordan Chiles, cea care câștigase inițial distincția la Paris 2024.
Nadia Comăneci: “E regratabil”
După ce personaje precum Nicolae Forminte sau avocatul Anei Bărbosu au reacționat în urma veștii care lasă medalia de la Paris “în aer”, Nadia Comăneci a oferit și ea o declarație pe seama acestui subiect. Sportiva care a câștigat cinci titluri olimpice le-a cerut celor care se ocupă de caz să ofere o soluție prin care sănătatea mentală a ambelor gimnaste să fie intactă.
“Înțeleg că este o etapă procedurală menită să asigure o analiză riguroasă a tuturor faptelor. Dincolo de aspectele tehnice, principala mea preocupare rămâne impactul profund asupra sportivelor.
Această prelungire a stării de incertitudine generează un șoc emoțional și o presiune psihologică uriașă asupra celor trei gimnaste implicate. Este regretabil că, după un efort sportiv colosal, tinerele gimnaste sunt obligate să treacă prin acest carusel al emoțiilor, în loc să se bucure de performanța obținută.
Din respect pentru sănătatea lor mentală și pentru valorile sportului, este esențial ca acest proces să se soluționeze într-un mod care să restabilească echilibrul și liniștea lor sufletească“, a spus fosta mare sportivă a României, potrivit gsp.ro.
Povestea medaliei de bronz controversate de la Jocurile Olimpice de la Paris
România a cucerit medalia de bronz în concursul de sol de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 prin Ana Bărbosu. Pe 5 august, în finala de la sol, Ana Bărbosu a fost pentru câteva zeci de secunde medaliată cu bronz, însă americanca Jordan Chiles a depus contestație și i s-a mărit nota, de la 13,666 la 13,766, astfel că a terminat pe poziția a treia.
Sabrina Maneca-Voinea a făcut și ea contestație pentru nota primită (13,700), dar aceasta a fost respinsă. Ulterior, Tribunalul de Arbitraj al Sportului (TAS) a decis ca medalia de bronz să revină gimnastei Ana Maria Bărbosu, aceasta fiind urmată pe locul 4 de Sabrina Maneca-Voinea și pe 5 de americanca Jordan Chiles.
