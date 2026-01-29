Marian Drăgulescu vorbeşte de o gafă uriaşă din partea României în cazul Ana Bărbosu: "Ne-a costat o medalie" - Antena Sport

Marian Drăgulescu (45 de ani) a susţinut, după vestea şoc că va fi rejudecat la TAS cazul medaliei de bronz de la sol de la Jocurile Olimpice, că România ar fi trebuit să depună contestaţie în cazul Sabrinei Voinea, care a fost depunctată pentru depăşirea spaţiului covorului. Drăgulescu a punctat că Voinea nu a depăşit covorul.

Finala feminină de la sol de la Jocurile Olimpice 2024 a fost dramatică. Iniţial americanca Jordan Chiles a urcat pe podium, după ce contestaţia a fost admisă, apoi Ana Bărbosu a primit medalia după ce TAS a decis că americanca nu a depus contestaţia în timpul regulamentar.

Marian Drăgulescu, reacţie surprinzătoare în cazul medaliei cucerite de Ana Bărbosu la Paris: “Contestația trebuia să fie făcută pentru Voinea”

“Părerea mea este că s-a făcut o contestație greșită atunci. În sensul în care contestația trebuia să fie făcută pentru Voinea și pentru faptul că nu a ieșit afară din covor. Era o greșeală a arbitrilor care nu mai putea fi contestată de niciun fel.

Aia trebuia să fie contestația noastră, a României. Și medalia rămânea la noi. S-a făcut altfel de contestație, nu înțeleg de ce. Și uite că a costat România o medalie, din păcate”, a declarat Marian Drăgulescu pentru sport.ro.

Fostul gimnast e de părere că Sabrina Voinea ar fi meritat să cucerească acea medalie. “Era meritul cel mai mult al ei”, a mai spus Drăgulescu, pentru sursa citată.