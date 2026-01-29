Marian Drăgulescu vorbeşte de o gafă uriaşă din partea României în cazul Ana Bărbosu: "Ne-a costat o medalie" - Antena Sport

Marian Drăgulescu (45 de ani) a susţinut, după vestea şoc că va fi rejudecat la TAS cazul medaliei de bronz de la sol de la Jocurile Olimpice, că România ar fi trebuit să depună contestaţie în cazul Sabrinei Voinea, care a fost depunctată pentru depăşirea spaţiului covorului. Drăgulescu a punctat că Voinea nu a depăşit covorul.
Finala feminină de la sol de la Jocurile Olimpice 2024 a fost dramatică. Iniţial americanca Jordan Chiles a urcat pe podium, după ce contestaţia a fost admisă, apoi Ana Bărbosu a primit medalia după ce TAS a decis că americanca nu a depus contestaţia în timpul regulamentar.
Marian Drăgulescu, reacţie surprinzătoare în cazul medaliei cucerite de Ana Bărbosu la Paris: “Contestația trebuia să fie făcută pentru Voinea”
“Părerea mea este că s-a făcut o contestație greșită atunci. În sensul în care contestația trebuia să fie făcută pentru Voinea și pentru faptul că nu a ieșit afară din covor. Era o greșeală a arbitrilor care nu mai putea fi contestată de niciun fel.
Aia trebuia să fie contestația noastră, a României. Și medalia rămânea la noi. S-a făcut altfel de contestație, nu înțeleg de ce. Și uite că a costat România o medalie, din păcate”, a declarat Marian Drăgulescu pentru sport.ro.
Fostul gimnast e de părere că Sabrina Voinea ar fi meritat să cucerească acea medalie. “Era meritul cel mai mult al ei”, a mai spus Drăgulescu, pentru sursa citată.
Marian Drăgulescu a cucerit 3 medalii olimpice, la Atena, în 2004: un argint la sol, un bronz la echipe şi un alt bronz la sărituri. Drăgulescu a fost multiplu campion mondial şi european.
“Medalia este la Ana Bărbosu!” Avocatul româncei a făcut lumină, după decizia TAS: “Nu putem spune că i-a fost retrasă”
Sabin Gherdan, avocatul Anei Bărbosu, a făcut lumină în cazul medaliei de bronz de la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 obţinută de româncă la sol. Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a acceptat contestaţia americanilor, dar nu i-a retras medalia sportivei din România.
În acest moment, situaţia este incertă, iar şansele ca Ana Bărbosu să rămână cu medalia de bronz la finalul procesului sunt la fel de mari ca până acum, chiar şi după această decizie luată de TAS, a susţinut avocatul româncei. Tot avocatul româncei a anunţat că nici Jordan Chiles nu a pierdut medalia în acest moment.
“Nu, medalia este la Ana. La fel cum medalia este la Jordan Chiles. Practic, fiecare are o medalie. Comitetul Olimpic Internaţional nu şi-a permis să îi ia medalia lui Jordan Chiles, să i-o ceară înapoi, pentru că nu era o hotărâre definitivă sau pentru că nu a considerat oportun. Nu ştiu să vă spun exact motivele. În momentul de faţă, situaţia medaliei este în dispută, este incertă.
Nu putem spunem că i-a fost retrasă medalia Anei, aşa cum a apărut, că i-a fost retrasă. Şansele ca Ana să primească medalia sunt la fel de mari precum au fost până în momentul de faţă. Suntem încrezători”, a declarat Sabin Gherdan, în exclusivitate pentru Antena Sport.
