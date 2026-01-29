Tribunalul Federal Elvețian, reacție după ce cazul Anei Bărbosu a fost trimis la TAS: "Pe baza unei înregistrări" - Antena Sport

Tribunalul Federal Elveţian a venit cu un comunicat după ce a admis cererile de revizuire în cazul medaliei Anei Bărbosu de la Jocurile Olimpice de la Paris pe baza unei “înregistrări audiovizuale” descoperite după hotărârea TAS în acest caz.
Tribunalul Federal a luat hotărârea prin care a trimis cazul spre rejudecare la TAS la data de 23 ianuarie.
Comunicatul emis de Tribunalul Federal Elvețian
“Acordarea medaliei de bronz la proba de sol din gimnastica artistică feminină la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 – Admiterea cererilor de revizuire formulate de Jordan Chiles şi USA Gymnastics
Tribunalul Federal Elveţian a acceptat cererile de revizuire depuse de gimnasta americană Jordan Chiles şi USA Gymnastics împotriva hotărârii arbitrale pronunţate în august 2024 de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS). Jordan Chiles a terminat pe locul al treilea în finala probei de gimnastică artistică feminină la sol la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, după ce a contestat cu succes punctajul iniţial obţinut în timpul competiţiei.
TAS, care a fost ulterior sesizat, a decis că Jordan Chiles şi-a depus plângerea prea târziu în timpul competiţiei. Prin urmare, i-a retras medalia de bronz lui Jordan Chiles şi a acordat-o Anei Maria Bărbosu. Pe baza unei înregistrări audiovizuale descoperite după hotărârea TAS, Tribunalul Federal a recunoscut că această nouă probă poate justifica modificarea hotărârii contestate.
A trimis cazul înapoi la TAS pentru a reexamina situaţia, ţinând cont de această nouă probă. Tribunalul Federal a respins recursul şi cererea de revizuire depusă de Sabrina Maneca-Voinea, care a terminat pe locul cinci în competiţie şi dorea, de asemenea, să obţină medalia de bronz.
În circumstanţele extrem de excepţionale ale cazului în cauză, Tribunalul consideră că există probabilitatea ca înregistrarea audiovizuală a finalei din 5 august 2024 să conducă la o modificare a hotărârii contestate în favoarea reclamanţilor, întrucât TAS ar putea considera, în lumina acestei secvenţe audiovizuale, că solicitarea verbală făcută în numele lui Jordan Chiles a fost făcută înainte de expirarea termenului regulamentar de un minut“, a fost o parte din comunicatul emis de forul din Elveția.
De ce cazul Sabrinei Voinea nu se rejudecă
“În decizia sa din 23 ianuarie 2026, Tribunalul Federal a considerat ambele argumente juridice inadmisibile. Acesta a considerat că nu poate examina dacă gimnasta a ieşit din limitele podelei, deoarece această chestiune se încadrează în categoria regulilor de joc nejusticiabile şi nu în cea a regulilor juridice revizuibile“, au mai notat cei din “țara cantoanelor”.
Sursa: News.ro
- “Generează un șoc”. Apelul făcut de Nadia Comăneci după ce medalia olimpică a Anei Bărbosu a rămas “în aer”
- Marian Drăgulescu vorbeşte de o gafă uriaşă din partea României în cazul Ana Bărbosu: “Ne-a costat o medalie”
- “Medalia este la Ana Bărbosu!” Avocatul româncei face lumină: “Nu putem spune că i-a fost retrasă”
- Prima reacție a lui Mihai Covaliu, după ce Ana Bărbosu și-a pierdut provizoriu medalia olimpică
- “Cea mai scumpă medalie!” Nicolae Forminte, prima reacţie după decizia în cazul Anei Bărbosu: “America e ţara avocaţilor”