Tribunalul Federal Elvețian, reacție după ce cazul Anei Bărbosu a fost trimis la TAS: "Pe baza unei înregistrări" - Antena Sport

Tribunalul Federal Elveţian a venit cu un comunicat după ce a admis cererile de revizuire în cazul medaliei Anei Bărbosu de la Jocurile Olimpice de la Paris pe baza unei “înregistrări audiovizuale” descoperite după hotărârea TAS în acest caz.

Tribunalul Federal a luat hotărârea prin care a trimis cazul spre rejudecare la TAS la data de 23 ianuarie.

Comunicatul emis de Tribunalul Federal Elvețian

“Acordarea medaliei de bronz la proba de sol din gimnastica artistică feminină la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 – Admiterea cererilor de revizuire formulate de Jordan Chiles şi USA Gymnastics

Tribunalul Federal Elveţian a acceptat cererile de revizuire depuse de gimnasta americană Jordan Chiles şi USA Gymnastics împotriva hotărârii arbitrale pronunţate în august 2024 de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS). Jordan Chiles a terminat pe locul al treilea în finala probei de gimnastică artistică feminină la sol la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, după ce a contestat cu succes punctajul iniţial obţinut în timpul competiţiei.

TAS, care a fost ulterior sesizat, a decis că Jordan Chiles şi-a depus plângerea prea târziu în timpul competiţiei. Prin urmare, i-a retras medalia de bronz lui Jordan Chiles şi a acordat-o Anei Maria Bărbosu. Pe baza unei înregistrări audiovizuale descoperite după hotărârea TAS, Tribunalul Federal a recunoscut că această nouă probă poate justifica modificarea hotărârii contestate.