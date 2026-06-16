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Răsturnare de situație în cazul suspendării Cameliei Voinea: “Justiţia a privit legea şi probele. Şi a decis”

Andrei Nicolae Publicat: 16 iunie 2026, 12:25

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Răsturnare de situație în cazul suspendării Cameliei Voinea: Justiţia a privit legea şi probele. Şi a decis

Camelia Voinea, în timpul unei competiții / Getty Images

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Antrenoarea Camelia Voinea a anunţat, marţi că Tribunalul Bucureşti a admis cererea sa şi a suspendat efectele Hotărârii CEX al Federaţiei Române de Gimnastică, prin care era suspendată de la toate activităţile desfăşurate sub egida forului.

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Camelia Voinea a subliniat că justiţia nu s-a lăsat condusă de “campania media defăimătoare” la adresa ei, aşa cum a făcut-o federaţia. Ea a subliniat că în urma acestei decizii va reveni la antrenamente

Mesajul complet al Cameliei Voinea

Tribunalul Bucureşti a admis cererea mea şi a suspendat efectele Hotărârii CEX FRG nr. 26/15.05.2026. Justiţia nu s-a lăsat condusă de campania media defăimătoare împotriva mea – aşa cum, cu tristeţe o spun după jumătate de secol dedicat acestui sport, a făcut-o propria mea federaţie.

FRG, inclusiv în faţa Tribunalului Bucureşti a declarat că m-a suspendat din cauza articolelor din mass-media şi că nu vrea să se asocieze cu persoana mea. Dar când eu sau sportivele antrenate de mine făceam performanţă, atunci s-a asociat fără nicio problemă… Acum sunt privită ca o paria şi sunt acuzată de către FRG că-mi folosesc fiica în scop de şantaj.

Acolo s-a ajuns să fiu denigrată nu doar ca antrenor, ci şi ca mamă… FRG nu şi-a motivat suspendarea pe lege şi pe regulament, ci pe articole calomnioase din presă. Să ne înţelegem şi pe ce tip de articole… pe articole cu declaraţii anonime şi înregistrări modificate şi scoase “din dulap” după 10-14 ani.

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Aceasta este diferenţa dintre o instanţă şi o federaţie care nu doar că a uitat să-şi preţuiască propriile valori, sportivi, antrenori, dar şi-a uitat şi propriile sale regulamente. Justiţia a privit legea şi probele. Şi a decis! Eu nu port ranchiună… eu vreau doar să fac performanţă pentru România, aşa cum am făcut toată viaţa, în calitate de sportiv şi acum de antrenor.

Mă întorc la sportivele mele. Mă întorc la antrenamente. P.S. Mulţumesc familiei că mi-a fost alături, sutelor de persoane care m-au încurajat, colegilor mei cu care am împărţit sala de antrenament, domnului Director CSM Constanţa şi echipei mele de avocaţi care au acţionat cu profesionalism“, a scris Voinea pe Facebook.

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Camelia Voinea fusese suspendată acum o lună de Federația Română de Gimnastică

La 15 mai, Federaţia Română de Gimnastică a anunţat “suspendarea temporară” a antrenoarei Camelia Voinea de la toate activităţile desfăşurate sub egida forului.
Federaţia considera că în acest caz “aspectele sesizate necesită o analiză judicioasă şi specializată din partea autorităţilor competente ale statului”. Astfel, Comitetul Executiv al FRG a aprobat sesizarea instituţiilor abilitate şi suspendarea procedurii disciplinare până la soluţionarea cercetării.

În noiembrie 2025, au apărut în presă imagini în care antrenoarea Camelia Voinea apărea abuzându-şi verbal propria fiică, gimnasta Sabrina Voinea. Dezvăluirile au survenit după ce şi sportiva Denisa Golgotă a acuzat hărţuirea fizică şi psihologică la care ar fi fost supusă în cadrul lotului naţional.

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