Răsturnare de situație în cazul suspendării Cameliei Voinea: “Justiţia a privit legea şi probele. Şi a decis”

Antrenoarea Camelia Voinea a anunţat, marţi că Tribunalul Bucureşti a admis cererea sa şi a suspendat efectele Hotărârii CEX al Federaţiei Române de Gimnastică, prin care era suspendată de la toate activităţile desfăşurate sub egida forului.

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Camelia Voinea a subliniat că justiţia nu s-a lăsat condusă de “campania media defăimătoare” la adresa ei, aşa cum a făcut-o federaţia. Ea a subliniat că în urma acestei decizii va reveni la antrenamente

Mesajul complet al Cameliei Voinea

“Tribunalul Bucureşti a admis cererea mea şi a suspendat efectele Hotărârii CEX FRG nr. 26/15.05.2026. Justiţia nu s-a lăsat condusă de campania media defăimătoare împotriva mea – aşa cum, cu tristeţe o spun după jumătate de secol dedicat acestui sport, a făcut-o propria mea federaţie.

FRG, inclusiv în faţa Tribunalului Bucureşti a declarat că m-a suspendat din cauza articolelor din mass-media şi că nu vrea să se asocieze cu persoana mea. Dar când eu sau sportivele antrenate de mine făceam performanţă, atunci s-a asociat fără nicio problemă… Acum sunt privită ca o paria şi sunt acuzată de către FRG că-mi folosesc fiica în scop de şantaj.

Acolo s-a ajuns să fiu denigrată nu doar ca antrenor, ci şi ca mamă… FRG nu şi-a motivat suspendarea pe lege şi pe regulament, ci pe articole calomnioase din presă. Să ne înţelegem şi pe ce tip de articole… pe articole cu declaraţii anonime şi înregistrări modificate şi scoase “din dulap” după 10-14 ani.