Prima reacție a lui Mihai Covaliu, după ce Ana Bărbosu și-a pierdut provizoriu medalia olimpică - Antena Sport

Prima reacție a lui Mihai Covaliu, după ce Ana Bărbosu și-a pierdut provizoriu medalia olimpică

Andrei Nicolae Publicat: 29 ianuarie 2026, 17:26

Prima reacție a lui Mihai Covaliu, după ce Ana Bărbosu și-a pierdut provizoriu medalia olimpică

Mihai Covaliu și Ana Bărbosu, la decernarea medaliei / Profimedia

Tribunalul Federal Elvețian a decis trimiterea dosarului privind medalia de bronz cucerită de gimnasta Ana Maria Bărbosu la Jocurile Olimpice de la Paris spre rejudecare la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS),
În urmă cu puțin timp, Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, a venit cu o primă reacție pentru agerpres.ro. El a precizat de asemenea că apelul făcut de gimnasta Sabrina Voinea a fost respins de Tribunalul Federal Elvețian.

“Noi apărăm poziția României”, susține Mihai Covaliu

În primul și în primul rând, doar avocații au fost notificați. Nu a apărut nimic pe site, raportul nu este public deocamdată. Din ceea ce știm acum, se va publica mâine pe site. Deocamdată au fost notificate părțile. Studiem și noi verdictul și ne pregătim pentru următorii pași.

Această decizie spune că s-a respins apelul pentru Sabrina Voinea, tribunalul a reanalizat probele pe care federația de gimnastică americană le-a adus în discuție și le-a trimis spre reevaluare la TAS.

Deocamdată, ceea ce se înțelege acum, în momentul de față, este ceea ce apare în comunicatul emis de avocați. Urmează ca mâine, după ce apare pe site și întregul raport să putem face mai multe comentarii“, a afirmat Covaliu.

Președintele COSR a declarat totodată că instituția pe care o conduce va analiza foarte bine întregul raport al Tribunalului Federal Elvețian înainte de a decide strategia pe care o va aborda la TAS.

Noi apărăm poziția României în primul și în primul rând, pentru că este firesc, și asta este datoria noastră. Vom vedea care sunt următorii pași de făcut. Acum informația este proaspătă, nu vrem să ne pripim. Trebuie să analizăm foarte bine situația, să vedem ce strategie vom avea pentru a continua acest demers. Să vedem ce apare mâine pe site vizavi de întregul raport.

Povestea medaliei de bronz controversate de la Jocurile Olimpice de la Paris

România a cucerit medalia de bronz în concursul de sol de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 prin Ana Bărbosu. Pe 5 august, în finala de la sol, Ana Bărbosu a fost pentru câteva zeci de secunde medaliată cu bronz, însă americanca Jordan Chiles a depus contestație și i s-a mărit nota, de la 13,666 la 13,766, astfel că a terminat pe poziția a treia.

Sabrina Maneca-Voinea a făcut și ea contestație pentru nota primită (13,700), dar aceasta a fost respinsă. Ulterior, Tribunalul de Arbitraj al Sportului (TAS) a decis ca medalia de bronz să revină gimnastei Ana Maria Bărbosu, aceasta fiind urmată pe locul 4 de Sabrina Maneca-Voinea și pe 5 de americanca Jordan Chiles.

