Prima reacție a lui Mihai Covaliu, după ce Ana Bărbosu și-a pierdut provizoriu medalia olimpică - Antena Sport

Tribunalul Federal Elvețian a decis trimiterea dosarului privind medalia de bronz cucerită de gimnasta Ana Maria Bărbosu la Jocurile Olimpice de la Paris spre rejudecare la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS),

În urmă cu puțin timp, Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, a venit cu o primă reacție pentru agerpres.ro. El a precizat de asemenea că apelul făcut de gimnasta Sabrina Voinea a fost respins de Tribunalul Federal Elvețian.

“Noi apărăm poziția României”, susține Mihai Covaliu

“În primul și în primul rând, doar avocații au fost notificați. Nu a apărut nimic pe site, raportul nu este public deocamdată. Din ceea ce știm acum, se va publica mâine pe site. Deocamdată au fost notificate părțile. Studiem și noi verdictul și ne pregătim pentru următorii pași.

Această decizie spune că s-a respins apelul pentru Sabrina Voinea, tribunalul a reanalizat probele pe care federația de gimnastică americană le-a adus în discuție și le-a trimis spre reevaluare la TAS.

Deocamdată, ceea ce se înțelege acum, în momentul de față, este ceea ce apare în comunicatul emis de avocați. Urmează ca mâine, după ce apare pe site și întregul raport să putem face mai multe comentarii“, a afirmat Covaliu.

Președintele COSR a declarat totodată că instituția pe care o conduce va analiza foarte bine întregul raport al Tribunalului Federal Elvețian înainte de a decide strategia pe care o va aborda la TAS.