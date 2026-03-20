Războiul din Orientul Mijlociu a făcut o nouă “victimă”

Imagine după un atac al iranienilor asupra Israelului / Profimedia Images

Etapa din Cupa Mondială de gimnastică artistică programată a Doha în aprilie a fost anulată din cauza războiului din Orientul Mijlociu, a anunţat, vineri, Federaţia Internaţională de Gimnastică.

„World Gymnastics anunţă că, în urma unui vot online de urgenţă şi având în vedere situaţia actuală din Orientul Mijlociu, Comitetul Executiv a decis să anuleze Cupa Mondială de Gimnastică Artistică din 2026 de la Doha, Qatar, care urma să aibă loc între 15 şi 18 aprilie”, a declarat federaţia într-un comunicat de presă.

Război în Orientul Mijlociu: Etapa de Cupă Mondială de gimnastică programată la Doha a fost anulată

Alte evenimente sportive majore au fost amânate sau anulate din cauza războiului din Orientul Mijlociu, inclusiv Marile Premii de Formula 1 din Bahrain şi Jeddah, Arabia Saudită: programate pentru mijlocul lunii aprilie, ambele au fost anulate.

În fotbal, „Finalissima”, care urma să o pună în faţa campioanei europene, Spania, împotriva campioanei Copa America, Argentina, pe 27 martie în Qatar, a fost, de asemenea, anulată.

Marele Premiu MotoGP Qatar, programat pentru weekendul de 12 aprilie, a fost amânat pentru 8 noiembrie.