Reacţia avocatului Anei Bărbosu în scandalul suspendării: “E acuzată!”

Președintele Federației Române de Gimnastică, Ioan Suciu, a anunţat astăzi că Ana Maria Bărbosu a fost suspendată pentru doi ani din cauza ratării celor trei controale inopinate, efectuate în mai puțin de 12 luni, ale ofițerilor anti-doping. În acelaşi timp, avocatul care o reprezintă pe Ana Bărbosu, Sabin Gherdan, spune că este o neînţelegere la mijloc.

„Am vorbit cu Ana în această dimineață. În acest moment, nu există nicio suspendare. Informația e eronată. Nu e vorba de doi ani, de nici o lună, de nici o zi. Pur și simplu nu e corectă informația conform căreia Ana e suspendată. Mai mult nu am ce declara”, a declarat acesta pentru golazo.ro.

Şi Agenția Națională Anti-Doping neagă

„ANAD a fost informată de International Testing Agency (ITA), în numele World Gymnastics, cu privire la acuzația care i se aduce sportivei Ana-Maria Bărbosu, pentru încălcarea prevederilor art. 2.4 din Codul Mondial Anti-Doping (Whereabouts Failures).

Precizăm că această abatere vizează neîndeplinirea obligațiilor privind furnizarea informațiilor de localizare și disponibilitatea pentru controale, nefiind vorba despre un caz de depistare a unei substanțe interzise, așa cum s-a sugerat în unele materiale apărute în spațiul public.

(…) Până în prezent, sportiva nu a fost suspendată. Aceasta are dreptul să își formuleze apărarea cu privire la fiecare dintre cele trei situații reținute, care, cumulate, pot constitui o abatere de tip Whereabouts Failure”, se arată într-un comunicat.