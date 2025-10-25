Sabrina Voinea, locul 7 în finala de la bârnă de la Mondial. Ea a căzut în timpul exerciţiului - Antena Sport

Sabrina Maneca-Voinea (18 ani) şi Denisa Golgotă (23 de ani) luptă pentru medalii la Campionatele Mondiale de Gimnastică.

Sabrina Voinea a intrat prima în competiţie în finala de la bârnă, care a început în jurul orei 10:40. Sabrina Voinea s-a clasat pe 7. Ea a căzut de pe bârnă în timpul exerciţiului şi a fost notată cu 12.533. Campioană mondială a fost chinezoaica Qingying Zhang, care a primit 15.166. Sabrina Voinea şi Denisa Golgotă vor concura în finala de la sol, de la ora 12:30.

Update 11:23: Qingying Zhang a cucerit aurul la bârnă! Nota chinezoaicei: 15.166. Sabrina Voinea a terminat pe locul 7 finala la bârnă.

Update 11:16: Din păcate, Sabrina Voinea a picat de pe bârnă. Nota româncei: 12.533. Ea ocupă locul 6 înainte ca ultima concurentă, chinezoaica Qingying Zhang, care a avut cea mai mare notă în calificări, să îşi facă exerciţiul

Update 11:05: O nouă schimbare de lider. Algeriana Kaylia Nemour a trecut pe primul loc, după ce a primit nota 14.300!