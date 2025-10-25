Sabrina Voinea, locul 7 în finala de la bârnă de la Mondial. Ea a căzut în timpul exerciţiului - Antena Sport

Sabrina Maneca-Voinea (18 ani) şi Denisa Golgotă (23 de ani) luptă pentru medalii la Campionatele Mondiale de Gimnastică.
Sabrina Voinea a intrat prima în competiţie în finala de la bârnă, care a început în jurul orei 10:40. Sabrina Voinea s-a clasat pe 7. Ea a căzut de pe bârnă în timpul exerciţiului şi a fost notată cu 12.533. Campioană mondială a fost chinezoaica Qingying Zhang, care a primit 15.166. Sabrina Voinea şi Denisa Golgotă vor concura în finala de la sol, de la ora 12:30.
Sabrina Voinea şi Denisa Golgotă luptă pentru medalii la Mondialele de Gimnastică
Update 11:23: Qingying Zhang a cucerit aurul la bârnă! Nota chinezoaicei: 15.166. Sabrina Voinea a terminat pe locul 7 finala la bârnă.
Update 11:16: Din păcate, Sabrina Voinea a picat de pe bârnă. Nota româncei: 12.533. Ea ocupă locul 6 înainte ca ultima concurentă, chinezoaica Qingying Zhang, care a avut cea mai mare notă în calificări, să îşi facă exerciţiul
Update 11:05: O nouă schimbare de lider. Algeriana Kaylia Nemour a trecut pe primul loc, după ce a primit nota 14.300!
Update 10:54: Aiko Sugihara a trecut pe primul loc în finala de la bârnă
Update 10:49: Brazilianca Flavia Saraiva a avut o prestaţie excelentă. 13.900 a fost nota ei. Saraiva a intrat prima în concurs
Update 10:43: A început finala de la bârnă. Sabrina Voinea concurează în această finală
În calificările de la bârnă, Sabrina Voinea a obţinut a doua notă din concurs, 13,833, la egalitate cu brazilianca Flavia Saraiva. Cea mai mare notă a avut-o chinezoaica Qingying Zhang, 14,366.
La sol, Sabrina Voinea a obţinut cea mai mare notă în calificări, 13,666. Denisa Golgotă s-a calificat în finala de la sol cu a cincea notă, 13,333.
România nu a mai cucerit o medalie la Campionatele Mondiale de Gimnastică din 2015, atunci când Larisa Iordache cucerea bronzul în proba de individual compus.
Legendara Nadia Comăneci a mers să o încurajeze pe Sabrina Voinea înainte de plecarea acesteia la Jakarta. Nadia sublinia că Sabrina Voinea are şansă la medalie în ambele probe, atât la bârnă, cât şi la sol.
“Nu puteam să nu trec să o văd la pregătire, înainte de plecarea la Mondiale. Mi se pare foarte pregătită, 99,99999%. Trebuie să ia medalie la sol şi bârnă, cred că la ambele are şanse. E pregătită, e gata”, spunea Nadia Comăneci.
- Sabrina Voinea s-a calificat în două finale la Mondialele de Gimnastică! Ultim act şi pentru Denisa Golgotă
- Sabrina Maneca-Voinea, performanță de excepție la Mondialele de Gimnastică. Românca, 2 finale asigurate
- Ioan Suciu, înainte de Campionatele Mondiale: “Ani decisivi pentru Jocurile Olimpice”. Ce spune de absenţa lui Bărbosu
- Nadia Comăneci, despre plecarea Anei Bărbosu în SUA: “Este extrem de benefică! Sper să vină înapoi”
- Amalia Lică, bronz la Campionatul Mondial al Cluburilor. Rezultat remarcabil pentru româncă