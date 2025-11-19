Ion Ţiriac, verdict categoric în scadalul în care sunt implicate Camelia şi Sabrina Voinea: "Cine sunt eu să o judec?" - Antena Sport

Închide meniul
Ion Ţiriac, verdict categoric în scadalul în care sunt implicate Camelia şi Sabrina Voinea: "Cine sunt eu să o judec?"

Gimnastică

Ion Ţiriac, verdict categoric în scadalul în care sunt implicate Camelia şi Sabrina Voinea: “Cine sunt eu să o judec?”

Publicat: 19 noiembrie 2025, 16:54

Ion Ţiriac, verdict categoric în scadalul în care sunt implicate Camelia şi Sabrina Voinea: Cine sunt eu să o judec?

Ion Ţiriac, în timpul unui interviu / Antena Sport

Ion Ţiriac a vorbit despre cel mai nou scandal din lumea gimnasticii. Recent, în spaţiul public au apărut imagini mai vechi din sala de antrenament cu Camelia Voinea, cea care ţipă şi o înjură pe fiica ei, Sabrina Voinea.

Aceste imagini au împărţit opinia publică, iar Sabrina Voinea a ieşit public spunând că nu a fost abuzată şi nici forţată să practice gimnastica. În schimb, Camelia Voinea a anunţat prin intermediul unui comunicat că acele imagini sunt vechi de 10 ani şi că a fost şantajată de fosta conducere a FRG.

Ion Ţiriac o apără pe Camelia Voinea, după ce a fost acuzată că şi-a abuzat fiica: “Maică-sa ştie mai bine”

Ion Ţiriac nu este de acord cu antrenorii care îşi bat sportivii pentru a face performanţă, dar consideră că s-a exagerat în privinţa Cameliei Voinea. Mai mult, el consideră că antrenoarea, în cazul acesta şi mama sportivei, este cea care ştie cel mai bine cum să îşi crească fiica.

“O mamă are dreptul, din toate punctele de vedere, să-și crească copilul așa cum crede. O mamă, care l-a ținut nouă luni acolo unde l-a ținut și o mamă care îl crește și a trăit pentru el și mai este și antrenoare și nu știu ce, sigur că din când în când s-ar putea întâmpla să mai sară calul, dar cine sunt eu sau dumneata să o judecăm?

Copilul ăla este disciplinat într-o manieră în care maică-sa știe mai bine. Aa, să nu-l violeze, să nu-l bată, asta e altceva, dar până la asta că îi spune două vorbe, nu cred… Am citit și eu despre treaba asta, nu sunt de acord cu cei care au scris-o”, a declarat Ion Ţiriac, în cadrul unei conferinţe de presă.

Sabrina Voinea este dublă vicecampioană europeană, la Rimini, în 2024, la bârnă şi la sol. În 2023, ea a mai obţinut o medalie de bronz la Europene, în Antalya, la bârnă. La Jocurile Olimpice de la Paris, Sabrina Voinea a fost la un pas de a cuceri medalia de bronz la sol, dar a încheiat finala pe locul 4.

