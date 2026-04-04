Halucinant. O româncă a fost la o secundă să câștige un Lamborghini de la Mr. Beast

Alexandra Botez a apărut în cel mai nou clip al lui Mr. Beast

Cel mai nou clip al lui Mr. Beast aduce într-o competiție 50 dintre cei mai importanți streameri din întreaga lume. Printre aceștia se aflau Alexandra și Andreea Botez, două canadience cu origini în România, care s-au luptat pentru premiul de 1 milion de dolari.

Mai aproape de succes a fost Alexandra, cea care a intrat într-o provocare pentru un Lamborghini și a pierdut la o secundă!

Alexandra, cea care a devenit populară grație canalului de Twitch și Youtube numit BotezLive, pe care îl administrează împreună cu sora mai mică, Andreea, a decis să renunțe la competiția pentru 1 milion de dolari când Mr. Beast a oferit o provocare.

Alexandra împreună cu alți 3 streameri au pus mână pe mașină în timp ce erau legați la ochi. Câștigătorul mașinii era cel care lua mâna de pe Lamborghini fix în clip în care se împlineau 10 minute de la startul provocării.

Deși s-a bazat pe ajutor, Alexandra s-a grăbit și a luat mâna cu o secundă mai devreme. În schimb, un alt streamer pe nume Rebeu a avut sincronizarea perfectă și a pus mâna pe mașină.