CSM Bucureşti a dat o nouă lovitură pe piaţa transferurilor: “Una dintre cele mai valoroase”

Campioana CSM Bucureşti a anunţat, miercuri, transferul handbalistei suedeze Jenny Carlson, începând din sezonul viitor. Carlson este componentă a naţionalei ţării sale.

Născută la 17 aprilie 1995, Jenny Carlson (Jenny Helen Karlsson) joacă în prezent la Molde Elite şi este considerată una dintre cele mai valoroase coordonatoare de joc din handbalul nordic, relatează CSM Bucureşti, pe site-ul oficial.

OFICIAL | Jenny Carlson a semnat cu CSM Bucureşti. Va evolua la echipa bucureşteană începând cu sezonul următor

De-a lungul carierei sale, viitoarea jucătoare a CSM București a evoluat pentru cluburi importante într-unele dintre cele mai competitive campionate din Europa, acumulând o experiență solidă în campionatul danez, în cel francez când a făcut pasul către Brest Bretagne Handball sau în cel german când s-a mutat la HC Ludwigsburg.

Cu echipa națională, Jenny Carlson a participat la Jocurile Olimpice de vară din 2020 și 2024 și la mai multe ediții de Campionate Europene (2 ediții) sau Mondiale (3 ediții), confirmându-și statutul de jucătoare de top la cel mai înalt nivel.

„Sunt foarte fericită și mândră că am devenit parte a familiei CSM. Un club cu multă istorie și succese remarcabile, pe care l-am admirat întotdeauna. Aștept cu nerăbdare să lucrez împreună cu Bojana și tot staff-ul, cu viitoarele mele coechipiere și să mă bucur împreună cu fanii, care dau întotdeauna dovadă de mult suflet și pasiune! În sezonul viitor sunt gata să lupt alături de voi!”, a declarat Jenny Carlson la semnarea contractului, menţionează sursa citată.