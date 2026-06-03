Bojana Popovic poate scrie istorie cu CSM București: “Nu e niciun miracol”. Ce a promis înainte de Final 4

CSM București se pregătește pentru cel mai important moment din acest sezon, Final 4-ul Champions League. Înainte de confruntarea “tigroaicelor” contra lui Metz, Bojana Popovic a acordat declarații în cadrul unei conferințe de presă și a vorbit despre importanța partidei de la Budapesta, dar și despre ce vrea să facă dacă va ajunge să câștige trofeul suprem.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

CSM București a reușit să se califice în Final 4-ul Champions League după nu mai puțin de opt ani de așteptare, iar pe formația din capitală o așteaptă un duel contra lui Metz. În cazul în care se va califica în finala mare, echipa “tigroaicelor” va întâlni învingătoarea duelului dintre Brest Bretagne și Gyor.

Declarațiile oferite de Bojana Popovic înainte de Metz – CSM București

Înainte de a pleca la Budapesta pentru Final 4, CSM a organizat o conferință de presă la care a participat și “arhitecta” acestei performanțe incredibile, antrenoarea Bojana Popovic. Muntenegreanca a ținut să spună că ce s-a întâmplat în acest sezon nu e nici pe departe un miracol, ci doar rezultatul muncii jucătoarelor.

Ulterior, Popovic a vorbit și despre ce ar însemna pentru ea să câștige Liga Campionilor, rezultat care ar face-o să intre în istorie. Niciodată nu a fost câștigată Liga Campionilor de o antrenoare femeie.

Popovic a dezvăluit și faptul că își va face un tatuaj dacă va câștiga trofeul suprem alături de CSM. Antrenoarea are deja șase stele tatuate pe mână care reprezintă numărul de trofee Champions League câștigate din postura de jucătoare.