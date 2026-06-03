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Bojana Popovic poate scrie istorie cu CSM București: “Nu e niciun miracol”. Ce a promis înainte de Final 4

Andrei Nicolae Publicat: 3 iunie 2026, 13:52 / Actualizat: 3 iunie 2026, 15:27

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Bojana Popovic poate scrie istorie cu CSM București: Nu e niciun miracol. Ce a promis înainte de Final 4

Bojana Popovic, în timpul unui meci / Sport Pictures

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CSM București se pregătește pentru cel mai important moment din acest sezon, Final 4-ul Champions League. Înainte de confruntarea “tigroaicelor” contra lui Metz, Bojana Popovic a acordat declarații în cadrul unei conferințe de presă și a vorbit despre importanța partidei de la Budapesta, dar și despre ce vrea să facă dacă va ajunge să câștige trofeul suprem.

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CSM București a reușit să se califice în Final 4-ul Champions League după nu mai puțin de opt ani de așteptare, iar pe formația din capitală o așteaptă un duel contra lui Metz. În cazul în care se va califica în finala mare, echipa “tigroaicelor” va întâlni învingătoarea duelului dintre Brest Bretagne și Gyor.

Declarațiile oferite de Bojana Popovic înainte de Metz – CSM București

Înainte de a pleca la Budapesta pentru Final 4, CSM a organizat o conferință de presă la care a participat și “arhitecta” acestei performanțe incredibile, antrenoarea Bojana Popovic. Muntenegreanca a ținut să spună că ce s-a întâmplat în acest sezon nu e nici pe departe un miracol, ci doar rezultatul muncii jucătoarelor.

Ulterior, Popovic a vorbit și despre ce ar însemna pentru ea să câștige Liga Campionilor, rezultat care ar face-o să intre în istorie. Niciodată nu a fost câștigată Liga Campionilor de o antrenoare femeie.

Popovic a dezvăluit și faptul că își va face un tatuaj dacă va câștiga trofeul suprem alături de CSM. Antrenoarea are deja șase stele tatuate pe mână care reprezintă numărul de trofee Champions League câștigate din postura de jucătoare.

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Nu e niciun secret, nu e niciun miracol, jucăm handbalul în felul în care fetelor le place. E o echipă care lucrează foarte bine împreună. Înainte să vin, erau aceleași jucătoare, unele cu experiență, a trebuit doar să ne adunăm și să ne trezim.

Acum ele au ajuns acolo unde voiau să fie, pentru că au făcut o treabă bună, eu doar le-am ajutat să scoată ce era mai bun de la ele. Vrem să câștigăm împotriva lui Metz pentru că ne dorim asta. În ultimele meciuri directe, CSM a pierdut, deci acesta este un motiv pentru a ne lua revanșa.

Ne-am pregătit foarte bine pentru acest meci. Ne gândeam și la celelalte echipe, dar știam totul despre Metz. E un singur meci, o zi în care totul trebuie să fie la un nivel bun. După meci, vom vedea cum ne-am descurcat în perioada de pregătire.

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(n.r. Ce ar însemna să câștigați Liga Campionilor cu CSM?) Ce ar însemna pentru toată lumea. Toată lumea vrea să câștige. Când joci ceva, la finalul zilei, e vorba de victorie. Pentru mine, va însemna mult. Prima femeie care să câștige competiția, ar fi tare să fac asta cu CSM.

(n.r. Vă veți face un nou tatuaj dacă veți câștiga?) Da, evident. Vom vedea ce vom face. Ele (n.r. jucătoarele) cu siguranță vor face ceva, dar nu vrem să ne spunem secretele“, a spus antrenoarea “tigroaicelor”.

Partida dintre Metz și CSM București va avea loc sâmbătă, 6 mai, de la ora 16:00.

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