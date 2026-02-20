Cel mai bun handbalist al lumii, Mathias Gidsel, declaraţii măgulitoare despre România şi Cristina Neagu - Antena Sport

Cel mai bun handbalist al lumii în ultimii trei ani, Mathias Gidsel, le-a promis românilor că nu o va depăşi niciodată pe Cristina Neagu. Apoi a stat mai bine de o oră la autografe şi poze, fiind impresionat de reacţia micilor fani ai handbalului.

Jucătorul de 27 de ani a venit la Bucureşti pentru meciul lui Fuchse cu Dinamo, încheiat cu o victorie clară, 27-21. Campion uriaş şi în afara terenului, acesta a oferit interviul pentru presă şi apoi s-a ţinut de promisiune şi s-a întors la cei peste 100 de copii care îl aşteptau.

A urmat apoi un discurs superb despre România şi Cristina Neagu din partea celui care este în acest moment cmpion olimpic, mondial şi european cu Danemarca.

Mathias Gidsel, un campion uriaş

“Pentru un copil danez, ajuns în Germania la handbal, să ajungă în România și să simtă acest gen de sprijin… mă face să mă simt foarte mândru. Au fost mulți oameni care au venit să ne vadă. Abia aștept să mă întorc și să stau la poze.

Am fost surprins să văd atât de mulți copii care mă strigau. Am fost de multe ori la București, am jucat împotriva echipelor românești. România e o țară specială pentru mine, mereu e o atmosferă frumoasă pentru handbal. A fost special să simt această dragoste.