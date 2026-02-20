Cel mai bun handbalist al lumii, Mathias Gidsel, declaraţii măgulitoare despre România şi Cristina Neagu - Antena Sport

Închide meniul
Cel mai bun handbalist al lumii, Mathias Gidsel, declaraţii măgulitoare despre România şi Cristina Neagu

Dan Roșu Publicat: 20 februarie 2026, 8:20

Mathias Gidsel, în timpul meciului DInamo - Fuchse 21-27 - Sport Pictures

Cel mai bun handbalist al lumii în ultimii trei ani, Mathias Gidsel, le-a promis românilor că nu o va depăşi niciodată pe Cristina Neagu. Apoi a stat mai bine de o oră la autografe şi poze, fiind impresionat de reacţia micilor fani ai handbalului.

Jucătorul de 27 de ani a venit la Bucureşti pentru meciul lui Fuchse cu Dinamo, încheiat cu o victorie clară, 27-21. Campion uriaş şi în afara terenului, acesta a oferit interviul pentru presă şi apoi s-a ţinut de promisiune şi s-a întors la cei peste 100 de copii care îl aşteptau.

A urmat apoi un discurs superb despre România şi Cristina Neagu din partea celui care este în acest moment cmpion olimpic, mondial şi european cu Danemarca.

Mathias Gidsel, un campion uriaş

“Pentru un copil danez, ajuns în Germania la handbal, să ajungă în România și să simtă acest gen de sprijin… mă face să mă simt foarte mândru. Au fost mulți oameni care au venit să ne vadă. Abia aștept să mă întorc și să stau la poze.

Am fost surprins să văd atât de mulți copii care mă strigau. Am fost de multe ori la București, am jucat împotriva echipelor românești. România e o țară specială pentru mine, mereu e o atmosferă frumoasă pentru handbal. A fost special să simt această dragoste.

Probabil nu voi fi niciodată la fel de bun cum a fost Cristina Neagu. Este una dintre cele mai mari jucătoare din istoria handbalului, nu încape discuția. Promit că nu voi ajunge vreodată la succesul ei. Voi face tot posibilul”, a spus interul dreapta.

Dinamo Bucureşti, eşec cu Fuchse Berlin

Campioana Dinamo Bucureşti a fost învinsă joi, pe teren propriu, de formaţia Fuchse Berlin, scor 27-21, în etapa a XI-a din grupa A a Ligii Campionilor.

Principalii marcatori ai partidei au fost Vujovic 5 goluri pentru Dinamo, respectiv Gidsel – 8 şi Andersson – 6 pentru Fuchse.

Anterior, campioana României a obţinut următoarele rezultate în grupa A: 30-33 cu Sporting Lisabona, 28-31 cu Kolstad Handball, 27-30 cu Veszprem HC, 31-32 cu Fuchse Berlin, 28-34 şi 27-30 cu Aalborg Handball, 24-28 şi 32-34 cu Industria Kielce, 28-35 şi 29-28 cu HBC Nantes.

Dinamo ocupă locul 8 în clasament, cu 2 puncte. Fuchse este lider, cu 20 de puncte.

În stagiunea precedentă, campioana României nu a trecut de faza play-off a competiţiei, fiind eliminată de câştigătoarea ulterioară a trofeului, SC Magdeburg.

