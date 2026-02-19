Dinamo, învinsă de finalista EHF Champions League. "Dulăii" au rezistat doar o repriză - Antena Sport

CS Dinamo a fost învinsă de Fuchse Berlin, cu scorul de 27-21 ( joi seara, în Sala Polivalentă într-un meci din Grupa A a EHF Champions League.
După rezultatul de pe teren propriu, “dulăii” se mențin pe ultima poziție din ierarhie.
Dinamo a cedat cu Fuchse Berlin după o primă repriză bună
Prima repriză a fost una echilibrată, iar campioana României chiar a condus de câteva ori (1-0, 10-9, 11-10), însă Fuchse avea avantaj minim la pauză, 13-12. Finalista ediţiei trecute a dominat repriza secundă, câştigând la o diferenţă de şase goluri.
Pentru Dinamo au înscris Branko Vujovic (5 goluri), Călin Dedu (3), Haniel Vinicius Inoue Langaro (3), Ionuţ Nistor Ioniţă (2), Andrii Akimenko (2), Andrei Buzle (1), Frederik Ladefoged (1), Pedro Veitia Valdes (1), Alex Pascual Garcia (1), Daniel Stanciuc (1), Tom Pelayo (1). Portarul Ionuţ Iancu a avut 13 intervenţii (32,50%).
Golurile oaspeţilor au fost reuşite de Mathias Gidsel (8), votat recent pentru a treia oară cel mai bun handbalist al lumii. Acesta a fost urmat de Lasse Bredekjaer Andersson (6), Nils Lichtlein (3), Matthes Langhoff (3), Max Darj (2), Leo Prantner (2), Tobias Groendahl (2), Aitor Arino Bengoechea (1). Dejan Milosavljev a avut o prestaţie de excepţie, cu 21 de intervenţii (50%).
În grupă, miercuri, Aalborg Handbold a dispus de Kolstad Handball cu 36-24, iar joi, Industria Kielce a învins-o dramatic pe One Veszprem HC, cu 36-35. Tot joi seara va avea loc partida HBC Nantes – Sporting Lisabona.
Dinamo va juca următorul meci în deplasare, cu One Veszprem, pe 25 februarie.
Clasament
- 1. Fuchse Berlin – 20 puncte (11 jocuri)
- 2. Aalborg Handbold – 19 pct. (11)
- 3. One Veszprem HC – 12 pct. (11)
- 4. Industria Kielce – 11 pct. (11)
- 5. Sporting – 10 pct. (10)
- 6. HBC Nantes – 8 pct. (10)
- 7. Kolstad Handball – 4 pct. (11)
- 8. Dinamo – 2 pct. (11)
Sursa: Agerpres.ro
