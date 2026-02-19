Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dinamo, învinsă de finalista EHF Champions League. "Dulăii" au rezistat doar o repriză - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Handbal | Dinamo, învinsă de finalista EHF Champions League. “Dulăii” au rezistat doar o repriză

Dinamo, învinsă de finalista EHF Champions League. “Dulăii” au rezistat doar o repriză

Andrei Nicolae Publicat: 19 februarie 2026, 22:34

Comentarii
Dinamo, învinsă de finalista EHF Champions League. Dulăii au rezistat doar o repriză

Imagine din Dinamo - Fuchse Berlin / Sport Pictures

CS Dinamo a fost învinsă de Fuchse Berlin, cu scorul de 27-21 ( joi seara, în Sala Polivalentă într-un meci din Grupa A a EHF Champions League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După rezultatul de pe teren propriu, “dulăii” se mențin pe ultima poziție din ierarhie.

Dinamo a cedat cu Fuchse Berlin după o primă repriză bună

Prima repriză a fost una echilibrată, iar campioana României chiar a condus de câteva ori (1-0, 10-9, 11-10), însă Fuchse avea avantaj minim la pauză, 13-12. Finalista ediţiei trecute a dominat repriza secundă, câştigând la o diferenţă de şase goluri.

Pentru Dinamo au înscris Branko Vujovic (5 goluri), Călin Dedu (3), Haniel Vinicius Inoue Langaro (3), Ionuţ Nistor Ioniţă (2), Andrii Akimenko (2), Andrei Buzle (1), Frederik Ladefoged (1), Pedro Veitia Valdes (1), Alex Pascual Garcia (1), Daniel Stanciuc (1), Tom Pelayo (1). Portarul Ionuţ Iancu a avut 13 intervenţii (32,50%).

Golurile oaspeţilor au fost reuşite de Mathias Gidsel (8), votat recent pentru a treia oară cel mai bun handbalist al lumii. Acesta a fost urmat de Lasse Bredekjaer Andersson (6), Nils Lichtlein (3), Matthes Langhoff (3), Max Darj (2), Leo Prantner (2), Tobias Groendahl (2), Aitor Arino Bengoechea (1). Dejan Milosavljev a avut o prestaţie de excepţie, cu 21 de intervenţii (50%).

Reclamă
Reclamă

În grupă, miercuri, Aalborg Handbold a dispus de Kolstad Handball cu 36-24, iar joi, Industria Kielce a învins-o dramatic pe One Veszprem HC, cu 36-35. Tot joi seara va avea loc partida HBC Nantes – Sporting Lisabona.

Dinamo va juca următorul meci în deplasare, cu One Veszprem, pe 25 februarie.

Clasament

România se împrumută la cele mai mici dobânzi din ultimii ani, după decizia CCR privind pensiile specialeRomânia se împrumută la cele mai mici dobânzi din ultimii ani, după decizia CCR privind pensiile speciale
Reclamă
  • 1. Fuchse Berlin – 20 puncte (11 jocuri)
  • 2. Aalborg Handbold – 19 pct. (11)
  • 3. One Veszprem HC – 12 pct. (11)
  • 4. Industria Kielce – 11 pct. (11)
  • 5. Sporting – 10 pct. (10)
  • 6. HBC Nantes – 8 pct. (10)
  • 7. Kolstad Handball – 4 pct. (11)
  • 8. Dinamo – 2 pct. (11)

Sursa: Agerpres.ro

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica Inter în optimile Ligii Campionilor, după 1-3 în tur cu Bodo/Glimt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Români păcăliţi, după ce au crezut că au găsit chirie cu 400 de euro în Cotroceni
Observator
Români păcăliţi, după ce au crezut că au găsit chirie cu 400 de euro în Cotroceni
Cum se explică, de fapt, criza de prezervative de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026. Adevărul spus de o sportivă
Fanatik.ro
Cum se explică, de fapt, criza de prezervative de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026. Adevărul spus de o sportivă
23:30
LIVE SCOREPAOK – Celta Vigo 1-2. Ionuț Radu a câștigat duelul românilor contra lui Răzvan Lucescu. Patru meciuri se joacă acum
23:26
VideoCătălin Ghigea și Antal Putinică au prefațat sezonul 2026 din Formula 1 pentru Red Bull: “Revine numărul 3”
23:10
FotoCele mai tari imagini cu programul Juliei Sauter de la Jocurile Olimpice. Așa a intrat în istoria României
23:04
Julia Sauter, prima reacţie după ce a făcut istorie pentru România: “Wow, sinceră să fiu, nu m-am gândit niciodată la așa ceva”
22:57
Reacţia lui Meme Stoica după ce Florin Prunea l-a făcut “agarici”
22:24
Fotbalistul care face istorie în România mergea cu Dacia 1310 la antrenamente: “Tata m-a învățat o chestie…”
Vezi toate știrile
1 Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA 2 N-a stat pe gânduri! Jucătorul care a fost dorit de Rapid şi Craiova, dar a semnat cu FCSB 3 FotoAntrenorul părăsit de Julia Sauter înainte de JO a răbufnit: “Portdrapel care nu ştie un cuvânt în română” 4 Ce suspendări au primit Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, după scandalul uriaș din CFR Cluj – U Cluj 5 Foto“Plătesc ca să concurez pentru România!” Julia Sauter muncea la o firmă de catering. Cum le-a cerut ajutor românilor 6 Florin Bratu, antrenor în Liga 1! Cu ce echipă este în negocieri avansate
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist”