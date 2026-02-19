Dinamo, învinsă de finalista EHF Champions League. "Dulăii" au rezistat doar o repriză - Antena Sport

CS Dinamo a fost învinsă de Fuchse Berlin, cu scorul de 27-21 ( joi seara, în Sala Polivalentă într-un meci din Grupa A a EHF Champions League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După rezultatul de pe teren propriu, “dulăii” se mențin pe ultima poziție din ierarhie.

Dinamo a cedat cu Fuchse Berlin după o primă repriză bună

Prima repriză a fost una echilibrată, iar campioana României chiar a condus de câteva ori (1-0, 10-9, 11-10), însă Fuchse avea avantaj minim la pauză, 13-12. Finalista ediţiei trecute a dominat repriza secundă, câştigând la o diferenţă de şase goluri.

Pentru Dinamo au înscris Branko Vujovic (5 goluri), Călin Dedu (3), Haniel Vinicius Inoue Langaro (3), Ionuţ Nistor Ioniţă (2), Andrii Akimenko (2), Andrei Buzle (1), Frederik Ladefoged (1), Pedro Veitia Valdes (1), Alex Pascual Garcia (1), Daniel Stanciuc (1), Tom Pelayo (1). Portarul Ionuţ Iancu a avut 13 intervenţii (32,50%).

Golurile oaspeţilor au fost reuşite de Mathias Gidsel (8), votat recent pentru a treia oară cel mai bun handbalist al lumii. Acesta a fost urmat de Lasse Bredekjaer Andersson (6), Nils Lichtlein (3), Matthes Langhoff (3), Max Darj (2), Leo Prantner (2), Tobias Groendahl (2), Aitor Arino Bengoechea (1). Dejan Milosavljev a avut o prestaţie de excepţie, cu 21 de intervenţii (50%).