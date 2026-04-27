“Am avut şansă” Bojana Popovic a reacţionat după tragerea la sorţi a Final Four! CSM a reuşit să o evite pe Gyor

Bogdan Stănescu Publicat: 27 aprilie 2026, 17:45

Bojana Popovic la meciul cu Esbjerg, câştigat de CSM Bucureşti la 10 puncte diferenţă / Sport Pictures

Antrenoarea formaţiei CSM Bucureşti, Bojana Popovic (46 de ani), a reacţionat după tragerea la sorţi a Final Four-ului din Liga Campionilor. CSM Bucureşti a reuşit să o evite pe Gyor, echipa românească urmând să evolueze cu Metz.

CSM Bucureşti speră să cucerească trofeul. Se află pentru prima oară în Final Four după o pauză de 8 ani. CSM Bucureşti a câştigat Liga Campionilor în urmă cu 10 ani, în sezonul 2015-2016.

Bojana Popovic, după tragerea la sorţi a Final Four: “Am avut ceva şansă pentru că am evitat-o pe Gyor”

“Da, am văzut tragerea la sorți. Mai avem patru – cinci săptămâni ca să ne pregătim foarte bine, mai ales că toate echipele sunt bune.

Să spunem că din perspectiva asta, aceea de a evita Gyor-ul, principala favorită, care va juca și acasă, atunci putem spune că da, am avut ceva șansă, dar e foarte important să pregătim foarte bine meciul.

Nu am fost aici în trecut, ca să știu ce s-a întâmplat, dar am făcut tot ce am putut pentru a le da încredere în sine, putere mentală și de a lupta puternic până la final”, a declarat Bojana Popovic pentru digisport.ro.

CSM Bucureşti a obţinut o victorie de senzaţie, cu 37-27, în returul cu Esbjerg. În tur echipa bucureşteană pierduse la un gol diferenţă. Gloria Bistriţa, cealaltă echipă românească ce concura în Liga Campionilor, a fost eliminată de Brest.

