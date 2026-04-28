Per Johansson, discurs superb înainte de Final 4! Laude pentru CSM Bucureşti: “Probabil cea mai puternică echipă de până acum”

CSM Bucureşti s-a calificat în Final 4-ul Ligii Campionilor la handbal feminin, acolo unde o va întâlni în semifinale pe Metz. În cealaltă semifinală de la Budapesta se vor întâlni Gyor şi Brest, echipa care a eliminat Gloria Bistriţa în sferturile de finală.

La Gyor antrenează Per Johansson, fostul antrenor al celor de la CSM Bucureşti. Imediat după tragerea la sorţi, suedezul a acordat un interviu pentru site-ul clubului din Ungaria şi a analizat cele patru formaţii care vor evolua în Final 4.

Per Johansson, despre CSM Bucureşti: “Este o echipă completă”

Johansson a avut numai cuvinte de laudă la adresa fostei sale echipe şi consideră că CSM Bucureşti, alături de Gyor, este cea mai puternică echipă de până acum în Liga Campionilor la handbal feminin.

De asemenea, el este de părere că ediţia din acest an a Final 4-ului este extrem de echilibrată şi că oricare din cele patru echipe poate cuceri trofeul pus în joc la Budapesta:

“CSM București este probabil cea mai puternică echipă de până acum în acest sezon, alături de noi. Este o echipă completă, cu forță, viteză, jucătoare bune la aruncări de la distanță, sportive excelente în situații de unu la unu și într-o formă foarte bună.