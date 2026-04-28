Per Johansson, discurs superb înainte de Final 4! Laude pentru CSM Bucureşti: “Probabil cea mai puternică echipă de până acum”

CSM Bucureşti s-a calificat în Final 4-ul Ligii Campionilor la handbal feminin, acolo unde o va întâlni în semifinale pe Metz. În cealaltă semifinală de la Budapesta se vor întâlni Gyor şi Brest, echipa care a eliminat Gloria Bistriţa în sferturile de finală.
La Gyor antrenează Per Johansson, fostul antrenor al celor de la CSM Bucureşti. Imediat după tragerea la sorţi, suedezul a acordat un interviu pentru site-ul clubului din Ungaria şi a analizat cele patru formaţii care vor evolua în Final 4.
Per Johansson, despre CSM Bucureşti: “Este o echipă completă”
Johansson a avut numai cuvinte de laudă la adresa fostei sale echipe şi consideră că CSM Bucureşti, alături de Gyor, este cea mai puternică echipă de până acum în Liga Campionilor la handbal feminin.
De asemenea, el este de părere că ediţia din acest an a Final 4-ului este extrem de echilibrată şi că oricare din cele patru echipe poate cuceri trofeul pus în joc la Budapesta:
“CSM București este probabil cea mai puternică echipă de până acum în acest sezon, alături de noi. Este o echipă completă, cu forță, viteză, jucătoare bune la aruncări de la distanță, sportive excelente în situații de unu la unu și într-o formă foarte bună.
Duminică, echipa din București și-a demonstrat din nou valoarea împotriva lui Esbjerg și cred că a avut cea mai bună prestație de până acum din acest sezon, în afară de noi.
Cred că toate cele patru echipe din Final 4, din acest an, pot câștiga fără să fie vreo surpriză pentru cineva. Dacă ne uităm la calitatea loturilor și potențialul lor, este totul extrem de echilibrat.
Mai devreme, acum nouă ani, ca antrenor al CSM, am avut parte de un Final 4 la fel de puternic, când Vardar, Gyor și Buducnost au fost și ele acolo. Simt că în acest an competiția este cel puțin la fel de puternică și poate chiar mai echilibrată. Oricare echipă va deveni campioană în acest week-end va face o performanță fantastică”, a declarat Per Johansson, potrivit site-ului oficial al celor de la Gyor.
