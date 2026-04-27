Crina Pintea, prima reacție după tragerea la sorți a Final Four-ului Ligii Campionilor: „Vom juca cu inima”

CSM București a revenit după o pauză de opt ani în Final Four-ul Ligii Campionilor, iar gruparea antrenată de Bojana Popovic se va duela cu Metz, pentru un loc în ultimul act al competiției.
Chiar dacă bucureștencele au un bilanț negativ în fața echipei din Hexagon, Crina Pintea este încrezătoare că „tigroaicele” au forța de a învinge orice adversar.
Crina Pintea, încrezătoare că CSM poate trece de Metz
De la sosirea Bojanei Popovici pe banca celor de la CSM București, campioana României a reușit un parcurs de excepție în Liga Campionilor, iar „tigroaicele” au revenit în Final Four după o pauză de opt ani.
În urma tragerii la sorți care a avut loc luni, gruparea din Liga Florilor a aflat că se va duela cu Metz. Crina Pintea a reacționat și a transmis de ce are nevoie CSM pentru a trece mai departe.
„Au fost mulți ani de așteptare, ne doream mult să ajungem în Final Four. Sunt foarte fericită că suntem acolo. Sezonul acesta este unul special pentru noi. Să reușim asta, a fost important pentru noi. Sunt mândră de echipa mea, doar împreună ne putem adapta.
Când joci în Final Four, e greu să spui ce adversar preferi, toate echipele sunt puternice. Dacă vom juca așa cum am făcut-o, e o chestiune de cum te simți în acea zi. Vom juca cu inima și împreună, așa cum am făcut-o duminică.
Când Bojana a venit la echipă, cu toții am văzut o schimbare. Este un antrenor bun și ne-a arătat pe teren cât de mult putem, nici măcar noi nu știam asta. A scos tot ce era mai bun din noi. Mă bucur că am făcut o treabă atât de bună împreună”, a declarat Crina Pintea, după tragerea la sorți.
