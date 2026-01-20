Germania, Spania, Suedia şi Croaţia, calificate în grupele principale de la Campionatul European - Antena Sport

Închide meniul
Home | Alte sporturi | Handbal | Germania, Spania, Suedia şi Croaţia, calificate în grupele principale de la Campionatul European

Germania, Spania, Suedia şi Croaţia, calificate în grupele principale de la Campionatul European

Viviana Moraru Publicat: 20 ianuarie 2026, 11:03

Germania a învins Spania şi s-a calificat în grupa principală de la EURO 2026/ Profimedia

Patru echipe, Germania, Spania, Suedia şi Croaţia s-au calificat, luni, în grupele principale ale Campionatului European de handbal masculin – EHF EURO 2026, care are loc în Danemarca, Suedia şi Norvegia.

Germania, vicecampioana olimpică de la Paris, a învins Spania, dublă campioană europeană (2018, 2020), într-un meci decisiv, cu 34-32, după ce pierduse surprinzător în faţa Serbiei.

În Grupa E, Suedia şi Croaţia şi-au asigurat biletele pentru faza următoare înaintea ultimei etape, prin victoriile reuşite în faţa Georgiei, respectiv a Olandei.

Franţa, deţinătoarea trofeului, a câştigat Grupa C, după o victorie în faţa Norvegiei, cu 38-34.

Rezultatele înregistrate luni:

Grupa A

  • Germania – Spania 34-32
  • Austria – Serbia 26-25

Clasament final
1. Germania 4 puncte
2. Spania 4
3. Austria 2
4. Serbia 2

Grupa C

  • Franţa – Norvegia 38-34
  • Cehia – Ucraina 38-29

Clasament final

1. Franţa 6 puncte
2. Norvegia 4
3. Cehia 2
4. Ucraina 0

Grupa E

  • Georgia – Suedia 29-38
  • Olanda – Croaţia 29-35

Clasament

1. Suedia 4 puncte
2. Croaţia 4
3. Olanda 0
4. Georgia 0

Primele două clasate se califică din fiecare grupă în grupele principale. La egalitate de puncte, departajarea se face prin rezultatul meciului direct.

