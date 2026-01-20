Germania, Spania, Suedia şi Croaţia, calificate în grupele principale de la Campionatul European - Antena Sport

Germania a învins Spania şi s-a calificat în grupa principală de la EURO 2026/ Profimedia

Patru echipe, Germania, Spania, Suedia şi Croaţia s-au calificat, luni, în grupele principale ale Campionatului European de handbal masculin – EHF EURO 2026, care are loc în Danemarca, Suedia şi Norvegia.

Germania, vicecampioana olimpică de la Paris, a învins Spania, dublă campioană europeană (2018, 2020), într-un meci decisiv, cu 34-32, după ce pierduse surprinzător în faţa Serbiei.

În Grupa E, Suedia şi Croaţia şi-au asigurat biletele pentru faza următoare înaintea ultimei etape, prin victoriile reuşite în faţa Georgiei, respectiv a Olandei.

Franţa, deţinătoarea trofeului, a câştigat Grupa C, după o victorie în faţa Norvegiei, cu 38-34.

