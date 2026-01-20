Germania, Spania, Suedia şi Croaţia, calificate în grupele principale de la Campionatul European - Antena Sport

Patru echipe, Germania, Spania, Suedia şi Croaţia s-au calificat, luni, în grupele principale ale Campionatului European de handbal masculin – EHF EURO 2026, care are loc în Danemarca, Suedia şi Norvegia.
Germania, vicecampioana olimpică de la Paris, a învins Spania, dublă campioană europeană (2018, 2020), într-un meci decisiv, cu 34-32, după ce pierduse surprinzător în faţa Serbiei.
Germania, Spania, Suedia şi Croaţia, calificate în grupele principale de la Campionatul European
În Grupa E, Suedia şi Croaţia şi-au asigurat biletele pentru faza următoare înaintea ultimei etape, prin victoriile reuşite în faţa Georgiei, respectiv a Olandei.
Franţa, deţinătoarea trofeului, a câştigat Grupa C, după o victorie în faţa Norvegiei, cu 38-34.
Rezultatele înregistrate luni:
Grupa A
- Germania – Spania 34-32
- Austria – Serbia 26-25
Clasament final
1. Germania 4 puncte
2. Spania 4
3. Austria 2
4. Serbia 2
Grupa C
- Franţa – Norvegia 38-34
- Cehia – Ucraina 38-29
Clasament final
1. Franţa 6 puncte
2. Norvegia 4
3. Cehia 2
4. Ucraina 0
Grupa E
- Georgia – Suedia 29-38
- Olanda – Croaţia 29-35
Clasament
1. Suedia 4 puncte
2. Croaţia 4
3. Olanda 0
4. Georgia 0
Primele două clasate se califică din fiecare grupă în grupele principale. La egalitate de puncte, departajarea se face prin rezultatul meciului direct.
