Gloria Bistrița – Brest (17:00) și Esbjerg – CSM București (19:00) LIVE TEXT, în sferturile Champions League

Gloria Bistrița – Brest (ora 17:00) și Esbjerg – CSM București (ora 19:00) se vor disputa azi, în turul sferturilor din Champions League. Ambele partide vor fi în format live text, pe as.ro.

Gloria Bistrița, liderul din Liga Florilor, va avea un misiune dificilă pe teren propriu cu cea mai bine clasată echipă din Franța.

Gloria Bistriță a trecut de Ikast, în optimile Champions League. În tur, ardelencele s-au impus la limită, scor 35-34, iar în retur nu au avut nicio emoție, câștigând clar partida, scor 37-28.

Gloria Bistriță, aflată la a doua participare în Champions League, a avut un parcurs solid în acest sezon. Trupa lui Carlos Viver a încheiat Grupa A pe locul patru, cu 16 puncte, având un bilanț de opt victorii și șase înfrângeri.

De cealaltă parte, CSM București, prezență constantă în faza sferturilor din Champions League, o va înfrunta pe Esbjerg în sferturi. Este a patra confruntare directă dintre cele două formații, în ultimele cinci sezoane, în această fază a competiției europene.