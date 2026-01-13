Lotul României de la Campionatul European de handbal masculin! Jucătorii convocaţi de George Buricea - Antena Sport

FR Handbal a anunţat, marţi, lotul oficial al României pentru Campionatul European. Tricolorii vor juca primul meci vineri, cu Portugalia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Turneul final va începe pe data pe 15 ianuarie, iar tricolorii au încheiat partidele de pregătire. Din nefericire, România a pierdut toate cele trei meciuri amicale pe care le-a disputat.

Lotul convocat pentru Campionatul European de handbal masculin

portari: Ionuţ Iancu, Mihai Popescu;

Ionuţ Iancu, Mihai Popescu; extreme stânga: Alexandru Andrei, Denis Vereş;

Alexandru Andrei, Denis Vereş; extreme dreapta: Sorin Grigore, Ionuţ Nistor;

Sorin Grigore, Ionuţ Nistor; interi stânga: Tudor Botea, Andrei Buzle, Robert Militaru, Dan Racoţea, Răzvan Trif;

Tudor Botea, Andrei Buzle, Robert Militaru, Dan Racoţea, Răzvan Trif; interi dreapta: Adrian Stănescu, Cristian Ghiţă;

Adrian Stănescu, Cristian Ghiţă; centri: Daniel Stanciuc, Gabriel Cumpănici;

Daniel Stanciuc, Gabriel Cumpănici; pivoţi: Călin Dedu, Robert Nagy, Andras Szasz.

Stafful tehnic: George Buricea – antrenor principal, Ionuţ Georgescu – secund, Rudi Stănescu – antrenor cu portarii.

Înaintea plecării la CE2026, tricolorii au disputat trei meciuri amicale, toate pierdute, cu Italia (34-35) şi cu Ungaria (23-33, 34-40).

La Campionatul European, România va juca în grupa B, la Herning, iar programul tricolorilor este următorul: 16 ianuarie, cu Portugalia (ora 19.00); 20 ianuarie, cu Macedonia de Nord (19.00) şi 18 ianuarie, cu Danemarca (21.30).