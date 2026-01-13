Lotul României de la Campionatul European de handbal masculin! Jucătorii convocaţi de George Buricea - Antena Sport

FR Handbal a anunţat, marţi, lotul oficial al României pentru Campionatul European. Tricolorii vor juca primul meci vineri, cu Portugalia.
Turneul final va începe pe data pe 15 ianuarie, iar tricolorii au încheiat partidele de pregătire. Din nefericire, România a pierdut toate cele trei meciuri amicale pe care le-a disputat.
Lotul convocat pentru Campionatul European de handbal masculin
- portari: Ionuţ Iancu, Mihai Popescu;
- extreme stânga: Alexandru Andrei, Denis Vereş;
- extreme dreapta: Sorin Grigore, Ionuţ Nistor;
- interi stânga: Tudor Botea, Andrei Buzle, Robert Militaru, Dan Racoţea, Răzvan Trif;
- interi dreapta: Adrian Stănescu, Cristian Ghiţă;
- centri: Daniel Stanciuc, Gabriel Cumpănici;
- pivoţi: Călin Dedu, Robert Nagy, Andras Szasz.
Stafful tehnic: George Buricea – antrenor principal, Ionuţ Georgescu – secund, Rudi Stănescu – antrenor cu portarii.
Înaintea plecării la CE2026, tricolorii au disputat trei meciuri amicale, toate pierdute, cu Italia (34-35) şi cu Ungaria (23-33, 34-40).
La Campionatul European, România va juca în grupa B, la Herning, iar programul tricolorilor este următorul: 16 ianuarie, cu Portugalia (ora 19.00); 20 ianuarie, cu Macedonia de Nord (19.00) şi 18 ianuarie, cu Danemarca (21.30).
Campionatul European din 2026 va fi găzduit, între 15 ianuarie – 1 februarie, de Danemarca, Suedia şi Norvegia, care au fost calificate direct la turneul final alături de deţinătoarea trofeului, Franţa.
Turneul final se va desfăşura în oraşele Herning (Danemarca), Oslo/Bærum (Norvegia), Malmö şi Kristianstad (Suedia).
- CSM București, victorie „en fanfare” la primul meci pe 2026 în Liga Campionilor. Ce loc ocupă „tigroaicele”
- Moment halucinant în Liga Florilor! Gheorghe Tadici s-a răstit la un polițist intrat pe teren să-l calmeze
- Pas greșit pentru Gloria Bistrița în Liga Campionilor! Eșec împotriva ultimei clasate din grupă
- SCM Râmnicu Vâlcea transferă pe bandă rulantă. Jucătoarea de la naționala României a semnat
- Lovitură de proporții dată de SCM Râmnicu Vâlcea. Căpitanul care a cucerit tot cu naționala vine în România