Maghiarii au pus tunurile pe arbitraj, după eliminarea de la Campionatul Mondial: "Toată lumea plânge" - Antena Sport

Maghiarii au pus tunurile pe arbitraj, după eliminarea de la Campionatul Mondial: “Toată lumea plânge”

Dan Roșu Publicat: 11 decembrie 2025, 11:29

Olanda - Ungaria

Olanda – Ungaria 28-23 a fost meciul din sferturile Campionatul Mondial de handbal care le-a trimis pe maghiare acasă. Acestea au criticat însă arbitrajul danezilor Mads Hansen și Jesper Madsen, care sunt acuzaţi că le-au împins de la spate pe batave.

Ungaria era pentru prima oară în sferturi după 12 ani, dar s-a simţit nedreptăţită de anumite decizii de arbitraj, una dintre ele fiind eliminarea căpitanului Katrin Klujber.

Maghiarii s-au simţit furaţi în meciul cu Olanda, de la Campionatul Mondial

“Evident, nu a fost nicio intenție implicată. Nu am putut să mă opresc, dar dacă am fi avut un arbitraj normal, ar fi revenit și s-ar fi uitat la situație. Poate că am fost vizată, nu știu, poate că întreaga echipă a Ungariei [a fost vizată]. Nu am protestat pentru că ar fi fost degeaba. Nu am avut deloc intenție”, a comentat căpitanul Katrin Klujber.

“Cea mai mare problemă nu a fost eliminarea lui Katrin, ci faptul că de fiecare dată când luptam și simțeam că puteam să revenim, aveam impresia că nu putem să câștigăm azi, fiindcă mereu au fost decizii la care ne-am uitat fără să le înțelegem. Îmi pare rău că s-a întâmplat așa”, a spus şi Petra Simon.

“Toată lumea plânge. Niciodată nu discutăm de arbitraj, nu ar trebui, dar a fost foarte dificil pe terenul Olandei. Am luptat, toate care au venit de pe bancă au încercat să aducă forță. Sunt mândră de echipă, îmi pare rău că nu ne-am calificat în careul de ași”, a zis şi portarul Kinga Janurik.

Cum arată semifinalele Campionatului Mondial

Miercuri s-au disputat ultimele două meciuri din sferturile Campionatului Mondial, iar rezultatele au stabilit semifinalele competiţiei, în care se vor duela Germania – Franţa şi Norvegia – Olanda. A fost stabilit şi clasamentul locurilor 5-32, în care România se află pe locul 9.

Rezultatele din sferturi, în meciurile de marţi şi miercuri, sunt: Germania – Brazilia 30-23, Norvegia – Muntenegru 32-23, Olanda – Ungaria 28-23 şi Danemarca – Franţa 26-31.

Ca urmare, în semifinalele de vineri se vor duela Germania – Franţa şi Norvegia – Olanda. Finalele pentru medalii vor avea loc duminică.

