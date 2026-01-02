Transfer de top pentru SCM Rm. Vâlcea - interul stânga Emilie Arntzen - Antena Sport

Închide meniul
Radu Constantin Publicat: 2 ianuarie 2026, 18:35

Echipa SCM Râmnicu Vâlcea anunţă, vineri, transferul interului norvegian Emilie Arntzen, fostă componentă a campioanei CSM Bucureşti. Arntzen a semnat un conctract valabil în perioada 2026-2028 şi va veni de la Ikast Handbold.

”Avem plăcerea de a anunţa un transfer de excepţie, al unei sportive care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Mai exact, este vorba despre o jucătoare care joacă în inter stânga, are experienţă la cel mai înalt nivel şi deţine un palmares impresionant. Emilie Arntzen va îmbrăca din vară tricoul roş-albastru, cel puţin pentru două sezoane”, este anunţul SCM Râmnicu Vâlcea.

În vârstă de 32 de ani, Arntzen vine de la Ikast Handbold, unde s-a transferat de la CSM Bucureşti. Ea a mai jucat la echipe de top din Europa, inclusiv Vipers Kristiansand, cu care a câştigat Liga Campionilor în 2021.

De asemenea, cu naţionala Norvegiei are bronz olimpic în 2016, aur şi argint mondial, precum şi patru titluri europene.

”Sunt foarte entuziasmată pentru acest nou capitol al carierei mele şi pentru că mă voi alătura familiei de la Vâlcea. Abia aştept să vă cunosc pe toţi şi să lucrăm împreună, pentru a ne atinge obiectivele”, este declaraţia handbalistei după semnarea contractului.

