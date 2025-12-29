CSM Bucureşti a "zdrobit-o" pe Zalău în ultimul meci al anului. Motivul pentru care Bojana Popovic nu a debutat! - Antena Sport

Închide meniul
CSM Bucureşti a “zdrobit-o” pe Zalău în ultimul meci al anului. Motivul pentru care Bojana Popovic nu a debutat!

Bogdan Stănescu Publicat: 29 decembrie 2025, 19:16

CSM Bucureşti a zdrobit-o pe Zalău în ultimul meci al anului. Motivul pentru care Bojana Popovic nu a debutat!

CSM Bucureşti în meciul cu HC Zalău / Facebook CSM Bucureşti

Campioana CSM Bucureşti încheie anul cu o victorie, obţinută luni, pe teren propriu, scor 39-20 (17-10), cu HC Zalău, în cadrul etapei a X-a a Ligii Naţionale. Debutul Bojanei Popovic pe banca CSM Bucureşti s-a amânat, noua antrenoare privind meciul din tribune, pentru că nu a primit încă viza de muncă în România.

Principalele marcatoare ale meciului au fost Maslova 6 goluri, Jaukovic 5, Ostergaard 4, Hansen 4, pentru CSM, respectiv Jlezi 5, Niţă 4, Sava 4, pentru HC Zalău.

CSM Bucureşti – HC Zalău 39-20

În urma rezultatului, CSM Bucureşti adună 20 de puncte şi egalează liderul Gloria Bistriţa, care are un meci mai mult disputat şi golaveraj superior.

Liga Naţională se reia în prima săptămână din 2025, iar partidele din cadrul etapei a XI-a sunt: Corona Braşov – SCM Rm. Vâlcea, CSM Tg. Jiu – CSM Bucureşti (în 5 ianuarie), CSM Slatina – Dunărea Brăila, HC Zalău – SCMU Craiova (10 ianuarie), Minaur Baia Mare – Rapid Bucureşti (4 februarie).

În devans s-a jucat meciul dintre CSM Galaţi – Gloria Bistriţa, scor 20-46.

