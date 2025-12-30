Crina Pintea se retrage din handbal! Anunțul făcut de jucătoarea CSM-ului: „Am pus suflet pe teren” - Antena Sport

CSM București a primit luni vizita Zalăului într-un meci din Liga Florilor, iar campioana României a obținut o victorie categorică, a zecea consecutivă din acest sezon.

La finalul partidei, Crina Pintea (35 de ani), una dintre veteranele echipei, și-a anunțat retragerea din activitate, după ce contractul său cu CSM București va expira.

Crina Pintea se retrage din handbal în 2027

Crina Pintea a semnat recent prelungirea contractului cu CSM București, ceea ce înseamnă că va mai evolua pentru „tigroaice” până în vara anului 2027.

O componentă de bază a echipei naționale, aceasta a luat decizia de a se retrage din activitate la finalul contractului, anunțul fiind făcut imediat după duelul dintre CSM și Zalău, încheiat cu scorul de 39-20.

„Mă bucur extraordinar de mult (n. r. de prelungirea contractului) pentru că sunt de câțiva ani la CSM București. De fiecare dată am pus suflet pe teren și voi pune până în ultima zi.