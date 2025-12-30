Crina Pintea se retrage din handbal! Anunțul făcut de jucătoarea CSM-ului: „Am pus suflet pe teren” - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Crina Pintea se retrage din handbal! Anunțul făcut de jucătoarea CSM-ului: „Am pus suflet pe teren”

Daniel Işvanca Publicat: 30 decembrie 2025, 8:11

Crina Pintea / SPORT PICTURES

CSM București a primit luni vizita Zalăului într-un meci din Liga Florilor, iar campioana României a obținut o victorie categorică, a zecea consecutivă din acest sezon.

La finalul partidei, Crina Pintea (35 de ani), una dintre veteranele echipei, și-a anunțat retragerea din activitate, după ce contractul său cu CSM București va expira.

Crina Pintea se retrage din handbal în 2027

Crina Pintea a semnat recent prelungirea contractului cu CSM București, ceea ce înseamnă că va mai evolua pentru „tigroaice” până în vara anului 2027.

O componentă de bază a echipei naționale, aceasta a luat decizia de a se retrage din activitate la finalul contractului, anunțul fiind făcut imediat după duelul dintre CSM și Zalău, încheiat cu scorul de 39-20.

„Mă bucur extraordinar de mult (n. r. de prelungirea contractului) pentru că sunt de câțiva ani la CSM București. De fiecare dată am pus suflet pe teren și voi pune până în ultima zi.

Pentru că după acest an mă voi opri și eu și atunci îmi doresc rezultate cât mai bune și să ne îndeplinim toate obiectivele împreună și să mă retrag liniștită și împăcată”, a declarat Crina Pintea, potrivit gsp.ro.

1 Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase 2 FotoCe a făcut Anthony Joshua înainte de accidentul teribil în care a fost rănit, iar alte două persoane au murit! 3 A jucat în Liga Campionilor, acum semnează în Liga 1. Prima mutare făcută de Oțelul Galaţi 4 VIDEO & FOTOPrimele imagini cu Anthony Joshua după accidentul în care a fost implicat. Starea boxerului 5 Pleacă de la Universitatea Craiova! “Bombă” la clubul din Bănie la final de 2025 6 Alexandru Albu a plecat de la Chindia Târgoviște. A semnat în Liga 1!
