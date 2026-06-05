„Toți ochii pe trofeu”. Crina Pintea vrea să scrie istorie cu CSM București, în Final Four-ul Champions League

Crina Pintea a oferit declarații înainte de Final Four-ul Champions League. Pivotul de la CSM București a subliniat că „tigroaicele” vor juca fără presiune la Budapesta, în încercarea de a cuceri marele trofeu.
În semifinalele Champions League, CSM București se va duela cu Metz. Partida va avea loc sâmbătă, de la ora 16:00. În celălalt meci se înfruntă Gyor și Brest.
Crina Pintea, încredere maximă în CSM București, înainte de Final Four-ul Champions League
Crina Pintea a mai declarat că atmosfera din echipă este una excelentă, înaintea partidei cu Metz. Aceasta vrea ca „tigroaicele” să se bucure de fiecare moment, fiind cu gândul la marele trofeu, pe care echipa l-a cucerit în urmă cu zece ani.
„Am ajuns, din nou, la Budapesta. Mă bucur extrem de mult că suntem aici. Atmosfera e extraordinară, e multă liniște între noi, simt entuziasmul și simt încrederea pe care o avem. Simțim emoții frumoase, le simt pe fete nu relaxate în mod negativ, ci nu simt presiune. E bine, suntem aici, ne-am dorit ani la rând asta, doar ne bucurăm de moment. Nu se știe când vom mai fi aici.
Știm de ce suntem aici, tratăm lucrurile cu seriozitate, vrem să dăm ce avem mai bun, am așteptat momentul acesta. Nu am venit să petrecem, suntem profesioniste și am venit aici să ne jucăm șansa. Nu o să ne dăm la o parte, o să ne batem. Tratăm meciurile așa cum am făcut-o de-a lungul sezonului. Când ne punem ambiția, știm să facem treabă bună.
Nu cred că trebuie să avem un reper, contează ca aceste două zile să fie cele mai bune zile din viețile noastre. Așa vom străluci. Nu contează ce s-a întâmplat în anii precedenți, contează cum voi fi aici. O să fie extrem de bine.
Sunt jucătoare foarte bune, dar am încredere în noi. Am pregătit meciul, dar nu e despre adversar. E despre noi, despre cum vom fi la ora meciului, toți ochii pe trofeu. Trebuie să tratăm ca atare aceste două zile, am tras mulți ani pentru ele. Suntem aici să ne facem treaba, dar mă repet, fără niciun fel de presiune”, a decarat Crina Pintea, înainte de Final Four-ul Champions League.
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