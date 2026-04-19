Home | Alte sporturi | Mihaela Cambei, performanță fabuloasă la Campionatul European de haltere! Medalie de aur și record pentru româncă

Mihaela Cambei, performanță fabuloasă la Campionatul European de haltere! Medalie de aur și record pentru româncă

Daniel Işvanca Publicat: 19 aprilie 2026, 19:30

Comentarii
Mihaela Cambei, performanță fabuloasă la Campionatul European de haltere! Medalie de aur și record pentru româncă

Mihaela Cambei / Profimedia

Mihaela Cambei a demonstrat încă o dată că este un sportiv de excepție, reușind o performanță remarcabilă în cadrul Campionatelor Europene de haltere de la Batumi (Georgia).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Românca legitimată la Clubul Sportiv Dinamo București a cucerit medalia de aur în proba de smuls la 90 de kilograme și a stabilit și un record european.

Mihaela Cambei, aur în proba de smuls la Batumi

Aflată la primul concurs în cadrul categoriei 53 de kilograme, noua categorie olimpică, Mihaela Cambei a realizat o performanță fantastică la Campionatele Europene de la Batumi.

În cadrul probei de smuls, aceasta a ridicat fără probleme haltera de 90 de kg, însă a înregistrat și o ratare neașteptată la 93 de kilograme. Sportiva născută la Onești s-a revanșat la cea de-a treia încercare când a ridicat 95 de kilograme.

Performanța i-a adus în palmares o nouă medalie de aur, pe lângă stabilirea unui nou record european. Ea a mai obținut 3 medalii de aur la Europene, în 2023, 2024, iar ultima dată a reușit această performanță în 2025 la competiția de la Chișinău.

Reclamă
Reclamă

La Jocurile Olimpice de la Paris, sportiva a cucerit medalia de argint la categoria de 49 de kg, fiind primul podium olimpic pentru România la haltere feminin. Ea a ridicat 93 de kilograme la smuls și 112 kilograme la aruncat, pentru un total de 205 kilograme.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

S-au stabilit semifinalistele din Champions League. Care va fi finala?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Grecia introduce reguli noi pentru șoferi. Ce trebuie să ai în mașină ca să nu te trezeşti cu o amendă
Observator
Grecia introduce reguli noi pentru șoferi. Ce trebuie să ai în mașină ca să nu te trezeşti cu o amendă
S-a accidentat! Lovitură pentru olteni înainte de Universitatea Craiova – Rapid! Coelho apelează la juniori, informație anunțată de Fanatik. Update
Fanatik.ro
S-a accidentat! Lovitură pentru olteni înainte de Universitatea Craiova – Rapid! Coelho apelează la juniori, informație anunțată de Fanatik. Update
20:28

VideoBoston: World Cup 2026, într-unul dintre cele mai vechi și importante orașe din SUA
20:26

Manchester City – Arsenal 2-1. Pas uriaș făcut de „cetățeni” în lupta la titlu
20:24

Bayern Munchen a câștigat titlul cu numărul 35 din istorie! Bavarezii au dominat și în acest sezon Bundesliga
20:18

VideoFanii cei mai devotaţi. Gest superb făcut pentru tricolore la meciul cu Cipru
20:17

Petrolul – Hermannstadt 1-1. Remiză pe ”Ilie Oană”. Sibienii au terminat meciul în 10 oameni
20:06

VideoJurnal Antena Sport | Vești noi pentru Rădoi
Vezi toate știrile
1 Motivul incredibil pentru care Rapid şi FC Argeş nu au primit licenţă pentru cupele europene 2 Doliu în fotbalul românesc. Şeful AMFB, Marian Lumînare, a decedat! FRF: “O figură marcantă” 3 E gata! Primul jucător care își anunță plecarea de la Barcelona: „Știu că e finalul” 4 “Aş fi ipocrit” Reacţia lui Cristiano Bergodi după ce Dinamo a încurcat-o serios pe U Cluj în lupta pentru titlu 5 A lipsit de la înmormântarea lui Mircea Lucescu și a rupt tăcerea: „Din păcate…” 6 Când poate deveni Cristi Chivu campion cu Inter în Serie A, după ce Napoli a pierdut cu Lazio
Citește și
Cele mai citite
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”
Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitorDan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor
Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face”Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face”
Scenariu de urgență pregătit de FIFA: șansă pentru Italia la Mondial. De ce România nu e luată în calculScenariu de urgență pregătit de FIFA: șansă pentru Italia la Mondial. De ce România nu e luată în calcul