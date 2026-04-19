Mihaela Cambei, performanță fabuloasă la Campionatul European de haltere! Medalie de aur și record pentru româncă

Mihaela Cambei a demonstrat încă o dată că este un sportiv de excepție, reușind o performanță remarcabilă în cadrul Campionatelor Europene de haltere de la Batumi (Georgia).
Românca legitimată la Clubul Sportiv Dinamo București a cucerit medalia de aur în proba de smuls la 90 de kilograme și a stabilit și un record european.
Mihaela Cambei, aur în proba de smuls la Batumi
Aflată la primul concurs în cadrul categoriei 53 de kilograme, noua categorie olimpică, Mihaela Cambei a realizat o performanță fantastică la Campionatele Europene de la Batumi.
În cadrul probei de smuls, aceasta a ridicat fără probleme haltera de 90 de kg, însă a înregistrat și o ratare neașteptată la 93 de kilograme. Sportiva născută la Onești s-a revanșat la cea de-a treia încercare când a ridicat 95 de kilograme.
Performanța i-a adus în palmares o nouă medalie de aur, pe lângă stabilirea unui nou record european. Ea a mai obținut 3 medalii de aur la Europene, în 2023, 2024, iar ultima dată a reușit această performanță în 2025 la competiția de la Chișinău.
La Jocurile Olimpice de la Paris, sportiva a cucerit medalia de argint la categoria de 49 de kg, fiind primul podium olimpic pentru România la haltere feminin. Ea a ridicat 93 de kilograme la smuls și 112 kilograme la aruncat, pentru un total de 205 kilograme.
