Mihaela Cambei, performanță fabuloasă la Campionatul European de haltere! Medalie de aur și record pentru româncă

Mihaela Cambei a demonstrat încă o dată că este un sportiv de excepție, reușind o performanță remarcabilă în cadrul Campionatelor Europene de haltere de la Batumi (Georgia).

Românca legitimată la Clubul Sportiv Dinamo București a cucerit medalia de aur în proba de smuls la 90 de kilograme și a stabilit și un record european.

Aflată la primul concurs în cadrul categoriei 53 de kilograme, noua categorie olimpică, Mihaela Cambei a realizat o performanță fantastică la Campionatele Europene de la Batumi.

În cadrul probei de smuls, aceasta a ridicat fără probleme haltera de 90 de kg, însă a înregistrat și o ratare neașteptată la 93 de kilograme. Sportiva născută la Onești s-a revanșat la cea de-a treia încercare când a ridicat 95 de kilograme.

Performanța i-a adus în palmares o nouă medalie de aur, pe lângă stabilirea unui nou record european. Ea a mai obținut 3 medalii de aur la Europene, în 2023, 2024, iar ultima dată a reușit această performanță în 2025 la competiția de la Chișinău.