Moment istoric: Kata Mandel şi Henrietta Bartalis vor reprezenta România la Jocurile Olimpice de iarnă - Antena Sport

Kata Mandel şi Henrietta Bartalis vor fi primele sportive care vor reprezenta România în concursul de snowboard din cadrul Jocurile Olimpice de iarnă, a anunţat CSM Miercurea-Ciuc, într-un comunicat remis AGERPRES.

“Rezultatul are valoare istorică pentru sportul românesc: Mandel Kata și Bartalis Henrietta sunt primele sportive din România care vor reprezenta snowboardul feminin, proba snowboard cross, la Jocurile Olimpice de iarnă”, se arată pe contul de Facebook al celor de la CSM Miercurea-Ciuc.

Kata Mandel şi Henrietta Bartalis vor reprezenta România la Jocurile Olimpice de iarnă

Cele două sportive din Miercurea-Ciuc vor concura în proba de snowboard cros la Jocurile Olimpice de iarnă 2026, de la Milano-Cortina, calificarea fiind confirmată pe baza clasamentului Cupei Mondiale publicat de Federaţia Internaţională de Schi (FIS), în care cele două au încheiat pe locurile 28 şi 30, într-un sistem extrem de competitiv, în care doar 31 de sportive au obţinut dreptul de participare olimpică.

Analiza ultimelor trei ediţii ale Jocurilor Olimpice arată că vârsta medie a sportivelor medaliate la snowboard cros s-a situat, de regulă, între 24 şi 29 de ani. În acest context, faptul că Mandel s-a calificat la doar 19 ani, iar Bartalis la 21 de ani evidenţiază un nivel ridicat de performanţă şi un potenţial olimpic pe termen lung.

“Această reuşită este rezultatul unei munci susţinute şi bine structurate. Antrenorii Kinda Geza şi Reisz Zoltan au avut un rol esenţial în pregătirea sportivelor, contribuind prin profesionalism, experienţă şi dedicare la atingerea acestui obiectiv olimpic”, se mai arată în comunicat.