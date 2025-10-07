Marc Marquez va rata următoarele două curse după căzătura teribilă din Indonezia - Antena Sport

Marc Marquez, septuplu campion mondial spaniol la MotoGP, victima unei căzături în primul tur al Marelui Premiu al Indoneziei, desfăşurat duminică, a suferit o fractură şi o leziune a ligamentelor la umărul drept, ceea ce îl va constrânge să rateze următoarele două curse, a anunţat luni echipa Ducati, citată de AFP.
Marquez a revenit la Madrid după accidentarea sa, provocată de italianul Marco Bezzecchi (Aprilia), care l-a dezechilibrat pe spaniol, acesta fiind transportat imediat la spital pentru a fi examinat.
Marc Marquez va rata următoarele două curse
Testele medicale au relevat “o fractură la baza procesului coracoid şi o leziune a ligamentelor la umărul drept’, a precizat scuderia italiană într-un comunicat, excluzând orice legătură cu accidentarea anterioară a lui Marquez la acelaşi umăr.
Cu toate acestea, nu există o deplasare semnificativă a oaselor, iar campionul iberic nu va necesita intervenţie chirurgicală. Medicii au optat pentru un plan de tratament conservator, care implică repaus şi imobilizarea umărului accidentat până la vindecarea completă. Acest lucru îl va împiedica pe Marc Marquez să concureze la viitoarele Mari Premii ale Australiei (17-19 octombrie) şi Malaeziei (24-26 octombrie).
“Din fericire, accidentarea nu este gravă, dar este important să respectăm termenul de recuperare’, a spus Marquez, care îşi asigurase al şaptelea titlu mondial la clasa regină MotoGP cu o săptămână mai devreme, în Japonia. “Scopul meu este să revin înainte de sfârşitul sezonului, dar fără a grăbi lucrurile, pe baza recomandărilor medicilor. Obiectivele mele personale şi cele ale echipei au fost atinse, aşa că acum prioritatea este să mă recuperez bine şi să revin la 100%”, a adăugat el.
Recuperarea pilotului în vârstă de 32 de ani va fi evaluată săptămânal, iar spaniolul va reveni în competiţie în funcţie de progresul său.
Marc Marquez s-a accidentat la umărul drept la începutul ediţiei 2020 a Campionatului Mondial de motociclism viteză şi a ratat restul sezonului, fiind supus mai multor intervenţii chirurgicale.
