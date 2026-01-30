Pierre Gasly, primul pilot activ de F1 care investeşte într-o echipă de MotoGP - Antena Sport

Pilotul de Formula 1 Pierre Gasly face parte din consorţiul condus de Gunther Steiner care a achiziţionat integral echipa Red Bull KTM Tech3 MotoGP, au anunţat vineri IKON Capital şi Steiner.

Fostul director al echipei Haas F1, Steiner, este CEO-ul echipei KTM Tech3, iar Richard Coleman este directorul echipei.

Pierre Gasly, primul pilot activ de F1 care investeşte într-o echipă de MotoGP

Gasly a fost anunţat ca investitor alături de investitorii americani David Blitzer şi Main Street Advisors.

Francezul Gasly, care pilotează pentru Alpine, a declarat că a investit în echipa MotoGP alături de fondul SLAM.

„Am o convingere puternică în puterea brandului Tech3 şi în creşterea pe termen lung a sportului MotoGP… Aştept cu nerăbdare să contribui la creşterea profilului echipei”, a declarat Gasly într-un comunicat.