Emanuel Gyenes, locul 17 la moto, în prologul Raliului Dakar. Cum s-au clasat echipajele Dacia la auto - Antena Sport

Emanuel Gyenes, locul 17 la moto, în prologul Raliului Dakar. Cum s-au clasat echipajele Dacia la auto

Emanuel Gyenes, locul 17 la moto, în prologul Raliului Dakar. Cum s-au clasat echipajele Dacia la auto

Emanuel Gyenes, locul 17 la moto, în prologul Raliului Dakar. Cum s-au clasat echipajele Dacia la auto

Bogdan Stănescu Publicat: 3 ianuarie 2026, 15:21

Emanuel Gyenes, locul 17 la moto, în prologul Raliului Dakar. Cum s-au clasat echipajele Dacia la auto

Emanuel Gyenes / Profimedia Images

Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a ocupat locul 17 în prologul Raliului Dakar la moto. Prologul s-a disputat la Yanbu, în Arabia Saudită, pe o distanţă de 22 de kilometri.

Etapa a fost câştigată de spaniolul Edgar Canet (KTM), în vârstă de 20 de ani, urmat de australianul Daniel Sanders (KTM) şi de americanul Ricky Brabec.

La auto s-a impus suedezul Mattias Ekström (Ford). Pilotul Dacia Sandriders, Nasser Nasser al-Attiyah, a ocupat locul 4, Cristina Gutierrez a fost pe 14, Sébastien Loeb (Dacia) a fost pe 17, iar Lucas Moraes a fost pe 18.

Etapa a doua are loc duminică, între Yambu şi Alula.

