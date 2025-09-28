Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Simone Tempestini a câștigat Raliul Vâlcii și a devenit campion absolut pentru a 10-a oară în carieră - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Moto | Simone Tempestini a câștigat Raliul Vâlcii și a devenit campion absolut pentru a 10-a oară în carieră

Simone Tempestini a câștigat Raliul Vâlcii și a devenit campion absolut pentru a 10-a oară în carieră

Andrei Nicolae Publicat: 28 septembrie 2025, 11:54

Comentarii
Simone Tempestini a câștigat Raliul Vâlcii și a devenit campion absolut pentru a 10-a oară în carieră

Simone Tempestini, în timpul unei curse / Antena Sport

Simone Tempestini s-a impus pentru prima dată în Raliul Vâlcii, a șaptea etapă a sezonului 2025, și a devenit campion național absolut pentru a 10-a oară în carieră, un record istoric pentru motorsportul românesc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Aproape 60 de echipaje au luat startul în a doua ediție a Raliului Vâlcii, cursă desfășurată exclusiv pe macadam, unde Tempestini s-a duelat până pe ultima probă specială chiar cu colegul său de la Napoca Rally Academy, Norbert Maior.

Simone Tempestini, campion din nou

La volanul unei Skoda Fabia RS, Tempestini a condus prima parte a raliului, însă Maior (Citroën C3 Rally2) a preluat conducerea după a opta probă. În cele din urmă, campionul a revenit pe prima poziție chiar cu o probă înainte de final și și-a asigurat astfel victoria, dar și al 10-lea titlu din carieră.

Cu un timp total de o oră, 25 de minute și 27,9 secunde, echipajul format din Tempestini și Carmen Poenaru a fost mai rapid cu 39,5 secunde decât Norbert Maior/Francesca Maior și cu un minut și 46,3 secunde decât Andrei Gîrtofan/Tudor Mârza (Skoda Fabia Rally2).

A fost o victorie cu emoții, dar am încheiat cu bine și asta e cel mai important. Suntem fericiți pentru prima poziție, pentru titlu, dar nu avem timp de sărbătorit. Mâine voi pleca spre Croația, pentru că voi lua startul în Campionatul European de Raliuri, iar echipa mea, MRF Tyres, poate deveni campioană la echipe, așa că voi încerca să îmi aduc aportul și acolo. Sper să putem sărbători după“, a declarat Tempestini.

Reclamă
Reclamă

Acesta devine astfel cel mai prolific pilot din istoria Campionatului Național de Raliuri, cu 10 titluri cucerite până la vârsta de 31 de ani. Anul trecut, Tempestini l-a depășit pe legendarul Titi Aur, care avea 8 campionate câștigate, dar primul îl obținuse când deja împlinise 32 de ani. Singura sincopă a clujeanului din ultimul deceniu a fost în 2017, atunci când titlul a mers la Bogdan Marișca, nimeni altul decât colegul său de la Napoca Rally Academy.

Ultimele două etape din sezonul intern, Raliul Brașovului (17–18 octombrie) și Raliul Argeșului (31 octombrie – 1 noiembrie), vor mai conta doar pentru lupta pentru locul 2, care se dă între Andrei Gîrtofan și Norbert Maior, dar și pentru cea de la clase. De asemenea, Raliul Argeșului va stabili numele campionului de pe asfalt, după ce Tempestini a devenit, la Vâlcea, nu doar campion absolut, ci și al diviziei de macadam din campionat.

Tradiţia păstrată cu sfinţenie care a dat viaţă unui festival. Oamenii vin de la sute de kilometri pentru astaTradiţia păstrată cu sfinţenie care a dat viaţă unui festival. Oamenii vin de la sute de kilometri pentru asta
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Se schimbă vremea. Unde vin primele ninsori
Observator
Se schimbă vremea. Unde vin primele ninsori
Orașul istoric din România unde se construiește un stadion nou, de 55 de milioane de euro, lângă un alt stadion, care a costat 16 milioane de euro
Fanatik.ro
Orașul istoric din România unde se construiește un stadion nou, de 55 de milioane de euro, lângă un alt stadion, care a costat 16 milioane de euro
11:47
Probleme pentru Mircea Lucescu! Denis Drăguş s-a accidentat şi ar putea rata partida cu Austria!
11:45
Italienii s-au convins după a treia victorie la rând a lui Chivu : “Acest Inter nu ar primi 5 goluri de la PSG”
10:49
Marc Marquez a cucerit al 7-lea titlu mondial la MotoGP. Campionul, egal cu Valentino Rossi
10:40
FCSB – Oţelul, 20:30, LIVE TEXT. Campioana, într-o situaţie disperată în Liga 1
10:31
Dennis Man, remarcat de antrenor după ce a fost decisiv în victoria lui PSV: “A făcut o treabă excelentă”
10:03
România, AUR la Mondialele de canotaj de la Shanghai. “Tricolorii” încheie fabulos competiția
Vezi toate știrile
1 “Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul 2 Andrei Nicolescu, replică acidă pentru Mihai Rotaru, după eliminarea lui Bancu: “Asta e partea rea din ce e la Craiova” 3 Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: “Nu avem la nivelul lui” 4 „O mizerie”. Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul” transferului lui Florinel Coman a fost făcut public de TAS 5 Ce a scandat galeria lui Dinamo după egalul smuls cu Universitatea Craiova. Alb-roșiii, în extaz 6 Cristi Chivu, reacție fermă după Cagliari – Inter 0-2. Jucătorul lăudat: „Și pe mine mă surprinde”
Citește și
Cele mai citite
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”