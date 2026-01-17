Dacia a câştigat Raliul Dakar! Victorie uriaşă pentru producătorul din România - Antena Sport

Închide meniul
Dacia a câştigat Raliul Dakar! Victorie uriaşă pentru producătorul din România

Publicat: 17 ianuarie 2026, 15:29

Dacia a câştigat Raliul Dakar! Victorie uriaşă pentru producătorul din România

Dacia, în Raliul Dakar / Profimedia

Pilotul qatarian Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandriders) a câştigat sâmbătă al şaselea titlu la Raliul Dakar, la categoria auto, după a 13-a şi ultima etapă a acestei curse legendare, care a avut startul şi sosire la Yanbu (108 km), etapă câştigată de suedezul Mattias Ekstrom (Ford Racing), scrie AFP.

Al Attiyah, care s-a impus pentru a şasea oară, după ediţiile din 2011, 2015, 2019, 2022 şi 2023, oferă constructorului Dacia primul său triumf în cursă, la doar a doua participare.

Dacia a câştigat Raliul Dakar

Copilotul său, belgianul Fabian Lurquin, care a concurat anterior alături de francezul Sebastien Loeb, obţine prima sa victorie la Dakar. Nasser Al-Attiyah are 50 de victorii de etapă în această competiţie, egalându-i pe Ari Vatanen şi Stephane Peterhansel.

Sâmbătă, echipajul suedez Ekstrom/Bergkvist a fost cronometrat în 46 min 14 sec, urmat de francezii Sebastian Loeb/Edouard Boulanger (Dacia Sandriders, 46 min 22 sec) şi de sud-africanii Henk Lategan/Brett Cummings (Toyota, 46 min 27 sec).

În clasamentul general final, Nasser Al-Attiyah a acumulat timpul total de 48 h 56 min 53 sec, pe locurile 2 şi 3 fiind echipajul spaniol Nani Roma/Alex Haro (Ford, 49 h 06 min 35 sec), respectiv Ekstrom/Bergkvist (49 h 11 min 26 sec).

