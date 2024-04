Obiectivul luptătorilor români pentru turneul de la Baku: "Să avem cât mai mulţi sportivi calificaţi la Jocurile Olimpice" - Antena Sport

„Categoria de 55 de kilograme la care concurează Andreea Ana nu este olimpică. Noi am înscris-o la Campionatele Europene de la Bucureşti la 55 kg pentru a o menaja, pentru că dacă slăbeşti de prea multe ori organismul rămâne fără energie. Iar acum luptă la 53 kg, categorie olimpică. Ana e o sportivă valoroasă şi am mare încredere în ea că va reuşi la acest turneu. Aşa cum am încredere în toţi sportivii noştri, absolut toţi. Şi chiar mă aştept la surprize plăcute de la unii sportivi cărora alţii nu le dau acum şanse de calificare. Dar eu am un ‘feeling’ că vom avea parte de surprize plăcute la Baku„, a mai afirmat Răzvan Pîrcălabu.

România va fi reprezentată la Turneul Preolimpic European de la Baku de 15 sportivi, după cum urmează:

lupte libere: Răzvan Kovacs (cat. 57 kg), Ştefan Coman (cat. 65 kg), Zurab Kapraev (cat. 74 kg), Georgian Tripon (cat. 97 kg);

lupte greco-romane: Răzvan Arnăut (cat. 60 kg), Mihai Mihuţ (cat. 67 kg), Ilie Cojocari (cat. 77 kg), Nicu Ojog (cat. 87 kg), Alin Alexuc-Ciurariu (cat. 130 kg);

lupte feminine: Ana Pîrvu (cat. 50 kg), Andreea Ana (cat. 53 kg), Kateryna Zhydachevska (cat. 57 kg), Kriszta Incze (cat. 62 kg), Alexandra Anghel (cat. 68 kg), Cătălina Axente (cat. 76 kg).

Turneul Preolimpic European se desfăşoară la Baku, Azerbaidjan, în perioada 5-7 aprilie şi oferă un total de 36 de cote pentru participarea la Jocurile Olimpice de la Paris. Conform regulamentului, se vor califica câştigătorii celor două semifinale de la fiecare categorie, cu menţiunea că la această competiţie nu se vor disputa finale. În total, vor participa 301 sportivi la cele 18 categorii de la cele trei stiluri.