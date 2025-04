Roberto Gliga a identificat punctul slab al României, după înfrângerea cu Polonia: "Am fost aproape" - Antena Sport

Roberto Gliga a marcat unicul gol al României în înfrângerea cu Polonia, scor 1-4, în primul meci de la Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă, Divizia I/A. Internaţionalul român a redus din diferenţă în repriza secundă, marcând golul de 1-2, dar băieţii lui Dave MacQueen nu au putut ţine pasul până la final.

România se pregăteşte acum pentru meciul de luni seară. De la ora 19:30, tricolorii vor întâlni Marea Britanie, LIVE în AntenaPLAY.

Roberto Gliga, după România – Polonia 1-4: „Vom fi mai pregătiţi cu Marea Britanie”

Roberto Gliga este de părere România ar fi trebuit să şuteze mai mult şi că, în ciuda posesiei, jucătorii lui Dave MacQueen nu au fost periculoşi.

Marcator al unicului gol, Gliga s-a bucurat de reuşita împotriva Poloniei şi este convins că România va fi mult mai pregătită la meciul cu Marea Britanie, de luni:

„A fost un meci strâns, în repriza a treia, pe final, a trebuit să forţăm puţin mai mult, ne-am asumat riscul de a şi primi 1-2 goluri în plus. Am fost aproape, am avut momente de joc foarte bune. La cald aş spune că trebuie să şutăm mai mult, deşi am avut posesia, nu am fost periculoşi. Cum am spus şi înaintea meciului, e foarte greu în această grupă, oricine poate câştiga. Polonia, Marea Britanie şi Italia sunt foarte apropiate ca valoare. Va fi greu de spus cine e mai bună.