Românca Julia Sauter, în lacrimi după finalul programului de la Europene! Poziţia onorabilă pe care s-a clasat - Antena Sport

Julia Sauter, care a avut o prestaţie modestă la programul scurt de la Campionatele Europene de patinaj artistic, clasându-se pe 18, cu 52.53 puncte, a avut un exerciţiu extraordinar la programul liber. După încheierea programului liber, Julia Sauter a început să plângă. Ea s-a clasat a şasea la programul liber, încheind competiţia pe un loc onorabil, 11.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Julia Sauter a avut un punctaj de 121.94 la programul liber, în total având 174.37 puncte. Sportiva din Estonia Niina Petrokina a câştigat, vineri, pentru a doua oară consecutiv titlul european la patinaj artistic, ea impunându-se şi la ediţia din acest an, la Sheffield. Petrokina, care a fost prima la programul scurt, cu 70,61 puncte, s-a clasat pe locul 1 şi la programul liber (145.53).

Julia Sauter, locul 11 la Campionatele Europene de patinaj artistic

Cu un total de 216.14, Niina Petrokina a urcat pe prima treaptă a podiumului.

Argintul a fost câştigat de sportiva belgiană Loena Hendrickx (191.26), iar pe trei s-a clasat italianca Lara Naki Gutmann (186.87). Campioana din 2023, Anastasiia Gurbanova, s-a clasat pe locul 5 (184.36 puncte). Ea se clasase pe 2 la programul scurt, dar a avut o prestaţie sub aşteptări la programul liber.