Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Românca Julia Sauter, în lacrimi după finalul programului de la Europene! Poziţia onorabilă pe care s-a clasat - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Românca Julia Sauter, în lacrimi după finalul programului de la Europene! Poziţia onorabilă pe care s-a clasat

Românca Julia Sauter, în lacrimi după finalul programului de la Europene! Poziţia onorabilă pe care s-a clasat

Bogdan Stănescu Publicat: 17 ianuarie 2026, 9:24

Comentarii
Românca Julia Sauter, în lacrimi după finalul programului de la Europene! Poziţia onorabilă pe care s-a clasat

Julia Sauter, în lacrimi după programul liber de la Campionatele Europene de patinaj / Profimedia Images

Julia Sauter, care a avut o prestaţie modestă la programul scurt de la Campionatele Europene de patinaj artistic, clasându-se pe 18, cu 52.53 puncte, a avut un exerciţiu extraordinar la programul liber. După încheierea programului liber, Julia Sauter a început să plângă. Ea s-a clasat a şasea la programul liber, încheind competiţia pe un loc onorabil, 11.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Julia Sauter a avut un punctaj de 121.94 la programul liber, în total având 174.37 puncte. Sportiva din Estonia Niina Petrokina a câştigat, vineri, pentru a doua oară consecutiv titlul european la patinaj artistic, ea impunându-se şi la ediţia din acest an, la Sheffield. Petrokina, care a fost prima la programul scurt, cu 70,61 puncte, s-a clasat pe locul 1 şi la programul liber (145.53).

Julia Sauter, locul 11 la Campionatele Europene de patinaj artistic

Cu un total de 216.14, Niina Petrokina a urcat pe prima treaptă a podiumului.

Argintul a fost câştigat de sportiva belgiană Loena Hendrickx (191.26), iar pe trei s-a clasat italianca Lara Naki Gutmann (186.87). Campioana din 2023, Anastasiia Gurbanova, s-a clasat pe locul 5 (184.36 puncte). Ea se clasase pe 2 la programul scurt, dar a avut o prestaţie sub aşteptări la programul liber.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off sezonul acesta?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Singurul oraş din România, unde localnicii nu vor mai plăti taxe și impozite locale
Observator
Singurul oraş din România, unde localnicii nu vor mai plăti taxe și impozite locale
Cutremur la FCSB! Gigi Becali îi reziliază contractul lui Vlad Chiricheș după 0-1 cu FC Argeș. Exclusiv
Fanatik.ro
Cutremur la FCSB! Gigi Becali îi reziliază contractul lui Vlad Chiricheș după 0-1 cu FC Argeș. Exclusiv
12:00
Dejan Iliev, primul interviu după ce a semnat cu Rapid: “Cel mai mare club din România”
11:37
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
11:13
Novak Djokovic e pregătit de Australian Open 2026: “Nu trebuie să intru în capcana mentală”
11:03
Mihai Stoica, reacţie surprinzătoare după înfrângerea FCSB-ului: “Nu sunt îngrijorat, vom intra în play-off”
10:48
VideoCleveland Cavaliers – Philadelphia 76ers 117-115. Evan Mobley a adus victoria cu un slam dunk în ultimele secunde
10:36
Dan Şucu, lovitură pe piaţa transferurilor! Aduce un jucător de 10 milioane de euro de la o forţă din Serie A
Vezi toate știrile
1 Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale” 2 Gigi Becali, prima reacție după ce a aflat că Rapid îl transferă pe Olimpiu Moruțan: „Și eu l-am vrut” 3 Gigi Becali și-a distrus jucătorii, după FC Argeș – FCSB 1-0. Ce le-a reproșat patronul campioanei 4 Cele două mutări anunțate de Gigi Becali la FCSB, după înfrângerea cu FC Argeș: „Vor veni amândoi” 5 Suma uriaşă donată de Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos: “Va fi sfânt! Rămâne în istorie” 6 BREAKING NEWSRapid a dat lovitura iernii în Liga 1! Olimpiu Moruțan ajunge sub comanda lui Costel Gâlcă
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham
Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”