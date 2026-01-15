România, învinsă în ultimul meci din faza preliminară de la Europeanul de Polo. Cum arată grupa principală - Antena Sport

România, la Campionatul European de Polo / Facebook Federatia Romana de Polo

Naţionala României a fost învinsă joi în ultimul meci din grupa D a Campionatului European de reprezentativa Italiei, scor 20-6. Scorul pe reprize a fost 5-1, 4-3, 4-0, 7-2.

România va juca primul meci din grupa principală F sâmbătă, cu Croaţia.

România, eșec la ultimul meci din faza preliminară de la Europeanul de polo

Pentru România au marcat Vancsik 2 goluri, Georgescu 2, Iudean 1, Ţepeluş 1, iar din echipa Italiei s-a remarcat Del Basso 4. În primele două dispute din grupă, tricolorii au învins Slovacia (16-8) şi Turcia (20-19).

Tot joi, în primul meci al zilei, Turcia a învins Slovacia, scor 17-16. Astfel, a treia echipă calificată în grupele principale este Turcia, de pe locul 3 (3 puncte). Italia are maximum de puncte (9), iar România are 6.

Cele trei formaţii se vor duela în grupa principală F cu echipele calificate din grupa B (Grecia, Croaţia, Georgia/Slovenia), iar Slovacia va juca meciuri de clasament final. În grupa principală E vor juca formaţiile calificate din grupele A şi C, adică Ungaria, Serbia, Spania, Muntenegru, Olanda şi Franţa.