România, învinsă în ultimul meci din faza preliminară de la Europeanul de Polo. Cum arată grupa principală - Antena Sport

Naţionala României a fost învinsă joi în ultimul meci din grupa D a Campionatului European de reprezentativa Italiei, scor 20-6. Scorul pe reprize a fost 5-1, 4-3, 4-0, 7-2.
România va juca primul meci din grupa principală F sâmbătă, cu Croaţia.
România, eșec la ultimul meci din faza preliminară de la Europeanul de polo
Pentru România au marcat Vancsik 2 goluri, Georgescu 2, Iudean 1, Ţepeluş 1, iar din echipa Italiei s-a remarcat Del Basso 4. În primele două dispute din grupă, tricolorii au învins Slovacia (16-8) şi Turcia (20-19).
Tot joi, în primul meci al zilei, Turcia a învins Slovacia, scor 17-16. Astfel, a treia echipă calificată în grupele principale este Turcia, de pe locul 3 (3 puncte). Italia are maximum de puncte (9), iar România are 6.
Cele trei formaţii se vor duela în grupa principală F cu echipele calificate din grupa B (Grecia, Croaţia, Georgia/Slovenia), iar Slovacia va juca meciuri de clasament final. În grupa principală E vor juca formaţiile calificate din grupele A şi C, adică Ungaria, Serbia, Spania, Muntenegru, Olanda şi Franţa.
După partidele din grupele principale, între 16-21 ianuarie, vor avea loc semifinalele (23 ianuarie) şi finalele pentru medalii (25 ianuarie), iar în paralel se vor juca şi cele pentru clasarea pe locurile 5-12.
Obiectivul tricolorilor antrenaţi de Bogdan Rath este clasarea în primele 8 locuri, care asigură şi calificarea la Campionatul Mondial din 2027 (Budapesta).
Sursa: news.ro
