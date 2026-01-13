România s-a calificat în grupele principale la Campionatul European de polo! Victorie în faţa Turciei pentru "tricolori" - Antena Sport

Naţionala României a învins marţi, în al doilea meci din grupa D a Campionatului European de la Belgrad, reprezentativa Turciei, scor 20-19, şi s-a calificat în faza grupelor principale. Ultimul meci din grupa D va avea loc joi, cu Italia, calificată şi ea mai departe după etapa a II-a.

Scorul pe repreze a fost 4-5, 7-5, 7-5, 2-4. Pentru România au marcat Georgescu 5 goluri, Neamţu 4, Fulea 3, Iudean 2, Luţescu 2, Prioteasa 1, Gheorghe 1, Belenyesi 1, Luncan 1, iar din echipa Turciei s-au remarcat Caner 6, Duzenli 5.

România s-a calificat în grupele principale la Campionatul European de polo

În meciul de debut, tricolorii au dispus de Slovacia, cu 16-8, iar cu două victorii (6 puncte) îşi asigură calificarea mai departe. În grupele principale se vor duela cu formaţiile calificate din grupa B.

În primul meci al zilei în grupa D, Italia – Slovacia, scor 17-12. Italia este şi ea calificată mai departe.

Ultima etapă, care va stabili a treia echipă calificată şi locurile din clasament, se joacă joi, după programul: Turcia – Slovacia, România – Italia (15 ianuarie).